Tre norske jenter på topp ti på Spotifys norske toppliste

Ansvarlig for norsk musikk i Universal mener kvinner oftere går egne veier og dermed skiller seg ut.

Bloggeren Sophie Elise slapp singelen «All your friends»natt til fredag, som gikk rett inn på tredjeplassen på Spotify-listen over de mest populære sangene i Norge.

Foran bloggeren ligger Astrid S med sin «Such a boy» på en andre plass. Hun går også inn i sin femte uke på VG-lista, og klatret denne uken opp fra tredje til andre plass.

I tillegg har nykommer Linda Vidala, med sin singel «Bængshot» som hun har sammen med KingSkurkOne, kapret åttendeplassen på den norske listen på strømmetjenesten.

Dermed er det tre kvinnelige, unge artister blant topp ti på Spotifys Norway top 50 liste.

– Ære å være på samme liste som Astrid S



Sophie Elise sier til VG, via sin kontaktperson i Universal, at responsen på sangen har vært «helt sinnssykt bra».

– Jeg prøver å med meg alle gode tilbakemeldinger, og jeg prøver å svare så mange som mulig med en stor takk! Det er helt ok med dem som er negative og. Jeg lar streaming tallene snakke for seg selv, sier hun.

Bloggeren, forfatteren, djen og nå artisten forteller at hun ville vært fornøyd med en plassering i det nedre sjiktet av topp 50, og at det var uventet og veldig overraskende at hun våknet til en tredje plass.

– Jeg er veldig ydmyk over dette, og blir motivert til å skape mer musikk. Og så må jeg si at det spesielt er en ære å være på samme liste som Astrid S som jeg beundrer, og alle de andre flinke norske artistene som jeg er så stor fan av. Det har vært spesielt hyggelig med alle tilbakemeldingene fra andre norske artister. Alle vil alle skal lykkes, jeg kjenner på en heia-kultur som gjør meg glad!

– Musikk har ikke noe med kjønn å gjøre

Astrid S er ikke tilgjengelig i kveld, men hennes manager Halvor Marstrander forteller til VG at det er helt fantastisk at «Such a boy» er nest mest streamet i Norge.

– Det er en stor ære og en stor hyllest til Astrid som har skrevet låten, sier han.

Han mener videre at det at det er tre fantastiske norske artister på topp ti bare er gøy.

– Ikke minst viser det at musikk ikke har noe med kjønn å gjøre, det er fete låter som folk vil høre på uansett om det er gutter eller jenter som har laget dem.

Linda Vidala sier gjennom sin kontaktperson i Universal at det er veldig gøy at «Bængshot» gjør det bra.

– Det er rett og slett sykt fett, og ganske surrealistisk. Det viser at hele landet er litt «shkækt», forteller Vidala.

Ikke tilfeldig at alle er kvinner

Bjørn Rogstad, ansvarlig for norsk musikk i Universal, forteller at det blir sluppet 25.000 låter på Spotify hver eneste dag. Dermed mener han at kravet til tydelighet og særpreg blir større og større for hver dag.

– Disse tre artistene har noen veldig klare fellestrekk. De er svært selvstendige, uredde og hardtarbeidende. Er det tilfeldig at de er kvinner? Kanskje men jeg tror ikke det, mener Rogstad.

– Min erfaring tilsier at de kvinnelige artistene er mindre opptatt av hva de kule «kompisene» 'mener om det de driver med. Der gutta går i flokk og synger i kor går ofte de kvinnelige artistene egne veier og dermed skiller seg ut. Det øker sjansene for å lykkes i det enorme havet med musikk, legger han til.