Superstjernene elsker å jobbe med norske Cashmere Cat

Magnus August Høiberg (29) er produsenten som får Kygos samarbeidsliste til å blekne.

På det nye Ed Sheeran-albumet kan du høre haldenseren på låten «New Man».

Den erfarne og populære DJ-en bidrar med noen sekunder vinylscratching mot slutten.

Høiberg står imidlertid oppført som «DJ Final». Altså bruker han ikke engang sitt noenlunde berømte pseudonym på den mest populære platen han har vært med på til nå.

Anonymitet er noe av en rød tråd i «kattens» karriére.

KATTEKVINNER: Selena Gomez (t.v.) og Camila Cabello. Foto: GETTY

På offisielle promobilder skjuler han nesten alltid ansiktet. Er han på rød løper, har han på caps og titter ned.

Da han fikk Spellemannpris som årets produsent i januar, sendte han sin manager og familie for å ta imot og takke.

Skiller seg ut



Han gir nesten aldri intervjuer.

– Uten den mystifiserende luggen, ville nok ikke haldensgutten hatt noen utpreget stjernefaktor. Selve enigmaet får ham til å skille seg ut, mener VGs musikkanmelder Sandeep Singh.

KATTEKVINNE: Ariana Grande. Foto: AFP

Men hemmelighetskremmeriet hindrer ikke Høiberg i å være involvert i fire låter på The Weeknds millionselgende «Starboy»-album.

– Høiberg var tidlig ute med å fange møtepunktet mellom R&B og EDM, og forutså en trend som har vart til i dag, sier Sandeep Singh.

– Når signatursounden din både er sexy og kredibel, fanger den gjerne de rette folkenes oppmerksomhet.

Stjernetungt



Høiberg har også laget låter for Kanye West, Britney Spears, Halsey og R. Kelly, for å nevne noen.

KATTEKANYE: West. Foto: AP

Nevnes bør også norgesaktuelle Ariana Grande, som åpenbart har lagt sin elsk på Cashmere Cat.

Hun hadde en kattelåt med på sitt gjennombruddsalbum «My Everything» (2014), og sang også på Cashmere-singelen «Adore» som nådde 93. plass på USAs offisielle hitliste, Billboard Hot 100.

28. april slipper Cashmere Cat sitt debutalbum «9» (tittelen antas å ha med katteliv å gjøre). Det er en stjernetung affære.

KATTEKOMPIS: Cashmere Cat (t.v.) og produsentkollega Benny Blanco kom hånd i hånd på Grammy-prisutdelingen i februar. De bor angivelig sammen. Foto: REUTERS

Ariana Grande stiller på nok en ny låt. Selena Gomez synger på «Trust Nobody», som nylig passerte 100 millioner avspillinger på Spotify.

Ingen «hitmaker»



Det avhoppede Fifth Harmony-medlemmet Camila Cabello er også med, The Weeknd likeså.

Berømte oppdragsgivere til tross – det er ikke først og fremst hits Høiberg produserer.

– At artister som disse gjør flere albumkutt med ham, og velvillig dukker opp på hans egen skive, vitner om at han er stjernenes personlige favoritt, og ikke noen plateselskapet har valgt ut for å skreddersy neste singel, mener Sandeep Singh.