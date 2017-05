Sondre Lerche vil ikke utnytte artiststatusen: Har aldri hatt sex med fans

Den slags ville vært for enkelt, synes Lerche.

Denne uken har Sondre Lerche (34) innspurt på USA-delen av sin omfattende 2017-turné.

Les også: USA-trøbbel for Sondre Lerche

En turné oppkalt etter hans ferske album «Pleasure», som ifølge Lerche handler mye om seksuell oppvåkning, og som – etter innspill fra hans kjæreste Linnéa Myhre – promoteres som (den fortsatt relativt nyskilte) Lerches «tidlige midtlivskriseplate».

Sjekk: – Rart å være «kjendispar» med Linnéa

I forbindelse med USA-turneen har Billboard gjort et lengre intervju med bergenseren.

GIKK I «KOMPISFELLA»: Jentene ville først og fremst ha Sondre Lerche som venn, forteller han. Foto: NTB SCANPIX

Der går journalist og artist i dybden på platens seksuelle aspekter.

Og der kunngjør Lerche, som platedebuterte i 2001, at han aldri har gått til sengs med fans, når Billboard påpeker at han har et yrke som gir de beste muligheter for «utenomfaglig aktivitet på nattlig basis».

Aldri følt dragning



– Jeg har aldri – og dette kommer til å høres litt kjedelig ut, men jeg har aldri gått for dét. Jeg har aldri følt noen slags dragning mot den muligheten, for det er simpelthen for lett. Spillebanen er så skjev. Hvis jeg skulle utnytte – særlig folk som bare faller for en type berømthet, men også bare folk som bryr seg om musikken din. Jeg mener, å utnytte den slags seksuelt? Men jeg synes at «Pleasure» tar dette for seg, på en måte, sier Lerche til Billboard.

PAR: Sondre Lerche og Linnea Myhre. Foto: HELGE MIKALSEN

Fikk du med deg? Linnéa Myhre skriver om kjærlighetssorgen

Han gjør det videre klart at han er en type som trives best i forhold, og at han har en overutviklet feminin empati – noe han tilskriver en oppvekst med to eldre søstre og enslig mor.

Ikke blitt rasshøl



UNG: Sondre Lerche i 2001. Foto: NTB SCANPIX

– Jeg tror jeg alltid har avvist den typen grov maskulinitet som jeg forbinder med en spesiell type fyr jeg aldri har identifisert meg med. Det betyr såvisst ikke at jeg nå har blitt ... et rasshøl. Men jeg har hygget meg med å utforske en annen side ved min personlighet og seksualitet som jeg antar er mer autoritativ, forteller Lerche, som gikk til (mannlig) psykolog i kjølvannet av skilsmissen fra regissør Mona Fastvold.

Husker du? Sondre skilles

Lerche beretter forøvrig om lav selvtillit rundt eget utseende i tenårene.

– Jeg var alltid gutten som ble kompisen. Alle jentene ville være min venn, ingen ville ha noe moro, om du skjønner? Da tok de alltid sportsidioten, forteller han det amerikanske musikkmagasinet.

Les også: Stolt av eksen

Lerches PR-byrå HES sier at artisten ikke ønsker å utdype sine utsagn til Billboard overfor VG.