Kjøpte «Fy faen»-beat for hundrelapper

Demoen til «Fy faen» er bygget på en ikke-eksklusiv lisens kjøpt for mindre enn 250 kroner.

Da Hkeem kom til Universal med demoen som senere skulle utvikle seg til å bli sommerens store norske hit, var det med en beat kjøpt av produsenten som kaller seg Beats by Mantra.

Mantra tilbyr fire ikke-eksklusive lisensavtaler for publiseringsrettighetene til beaten han har kalt «BonBon». Overfor VG bekrefter Hkeem og Temurs manager Adil Laatyaoui at de til demoen hadde kjøpt den billigste lisensen som koster 30 dollar, altså mindre enn 250 kroner.

– Løftet mange hakk



Den dyreste lisensen koster 200 dollar – snaut 1600 kroner – og ble kjøpt ut av Universal etter at de hadde hørt artistenes demo.

– Hkeem kom til oss med en demo han og Temur hadde laget. Erik (Smaaland, musikkprodusent) bygde opp beaten på nytt, og det ble i tillegg laget blant annet nytt refreng og bridge, forteller Marie Komissar, HR-ansvarlig for Hkeem i Universal.

Saken fortsetter under videoen fra da Vegard Harm snoket frem de mest pesonlige bildene og meldingene på Hkeems telefon. Han fant også utkast til nye låter:

Komissar mener sluttproduktet «ikke er så likt» den originale beaten fra Beats by Mantra.

– Fra den første demoen har det skjedd en del endringer til det bedre. Låten er løftet mange hakk fra demoen, sier hun.

Du kan selv høre «BonBon» av Beats by Mantra og vurdere likheten her.

Etter at singelen ble sluppet 31. mars i år, har livet til de to artistene Abdullhakim Hassane (20) og Temur Baig (20) blitt snudd fullstendig på hodet.

Hkeem om det nye livet: – Vi kan kjøpte ting nå

Låten nådde raskt et internasjonalt publikum da den i april ble eksponert i braksuksessen «Skam». Siden har den vært inne på VG-lista i 16 strake uker – ni av dem på topp 3.

«Fy faen» er dessuten streamet spinnville 25 millioner ganger på Spotify.

Slettet Instagram-innlegg

Verken Universal eller artistenes manager ønsker å oppgi hvor mye av inntektene som går til Beats by Mantra, men de bekrefter at han mottar en andel av publishing-inntektene.

Fanny Andersen: Hadde nesten gitt opp musikken – så smalt det

Mye kan likevel tyde på at kommunikasjonen mellom partene ikke har foregått helt knirkefritt. Da Universal i april tok til Instagram for å gratulere duoen med førsteplass på VG-lista, kom det raskt en kommentar fra produsenten.

«Jeg er produsenten bak denne beaten, vennligst kontakt meg så fort som mulig», skriver Mantra under innlegget, som Universal senere har slettet fra Instagram.

Saken fortsetter under skjermdumpen av det nå slettede innlegget:

Foto: Skjermdump

På spørsmål om hva Mantra mente med sin kommentar og hvorfor innlegget så raskt ble fjernet, svarer Komissar i Universal at hun ikke har noen kjennskap til innlegget.

Beats by Mantra har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.

Pinlig bestefar-tabbe: Kurt Nilsen raser mot Se og Hør

Kjøp av lisensrettigheter betales vanligvis gjennom et engangsbeløp. Universal og Mantra har altså likevel avtalt at en del av publishing-inntektene skal tilfalle sistnevnte.

– Er det en avtale som har kommet i stand etter at han kommenterte deres Instagram-bilde?

– At Mantra skulle få en cut, var planen helt fra starten av. Han får det han har krav på, sier Komissar.

– En kul greie



VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe forteller at måten sommerens store hit har blitt til på, er langt fra unik.

– Type Beats, som dette, er ganske vanlig og litt komplisert. For eksempel bruker «Father Stretch My Hands Pt. 2» på Kanye Wests «Life of Pablo» hooket til Desiigners «Panda» som har beats laget av Menace – og solgt via YouTube, forteller han.

Musikkanmelderen er enig i at Erik Smaaland har gjort tydelige forbedringer av låten. Han mener likevel det er snakk om svært små endringer.

– Jeg har to «Fy Faen»-fans på åtte i heimen som umiddelbart lurte på når de skulle begynne å rappe. Om det er pinlig? Tja, men mest synd for Hkeem og Temur, som dermed ikke har laget den ikoniske beaten som har gitt dem et navn. Det er klasseforskjell på «Fy Faen» og det de gjorde før, sier han.

Hkeem og Temur opplyser gjennom sin manager at de ikke ønsker å kommentere saken. Duoen opptrådte på VG-lista i Leknes torsdag. Showet ser du her:

Marie Komissar i Universal mener det er fint at mindre kjente artister, slik Hkeem og Temur var før «Fy faen», har en mulighet til å lage låter på beats kjøpt for en billig penge.

– Det er en kul greie at artister kan lage gode låter ved å kjøpe beats på denne måten. Man blir ikke like avhengig av et godt nettverk eller økonomien som vanligvis trengs, sier hun.