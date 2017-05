Highasakite opptrer på TV i USA – over halve bandet er borte

Fremfører ny singel hos Conan O'Brien med redusert bemanning.

Highasakite har tatt Norge med storm som kvintett de siste årene.

Men, som VG meldte halvannen uke tilbake, er det trøbbel internt.

Bakgrunn: Oppbruddsstemning i Highasakite

Natt til onsdag får bandet noe av en «golden ticket», når den nye singelen «5 Million Miles» skal fremføres på et av USAs største TV-show, «Conan».

Imidlertid er det ifølge VGs kilder bare to av Highasakite-medlemmene som opptrer: Vokalist Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu, som startet bandet i 2011.

Intervju med bandet i 2016: – Det virker som vi hater hverandre

SAMLET: Highasakite på Spellemannprisen i 2015. Fra venstre: Øystein Skar, Kristoffer Lo, Marte Eberson, Trond Bersu og Ingrid Helene Håvik. Foto: FREDRIK SOLSTAD

De øvrige i besetningen – Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar – skal etter det VG kjenner til ikke være tilstede.

Fri som fuglen



Disse tre turnerer fortsatt med Highasakite, som har en rekke planlagte konserter i Norge frem til oktober.

Men USA-lanseringen ser de altså ikke ut til å bli en del av.

Tilbakeblikk: Highasakite er årets albumvinnere

Hverken band eller management har ønsket å uttale seg til VG om konkrete endringer i besetningen.

Da VG snakket med Trond Bersu for halvannen uke siden, bekreftet han imidlertid at det var forandringer på gang – og at det var usikkerhet rundt hvem som skulle på amerikansk TV.

Manager Glenn Larsen har ikke besvart VGs henvendelser om opptredenen hos Conan O'Brien.

På Highasakites Instagram er det de siste dagene postet flere bilder fra California, kun med Håvik og Bersu fra kvintettbesetningen.

(saken fortsetter under bildet)

Marte Eberson postet tirsdag ettermiddag et bilde fra det hun omtaler som sin nye leilighet i Gamlebyen i Oslo, med hashtagen #freeasabird.