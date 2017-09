Highasakite lager ny plate – uten tre av medlemmene

Bandet turnerer fortsatt som kvintett. Men i studio ser splittelsen ut til å være et faktum.

Som VG har omtalt tidligere, er det interne problemer i Highasakite, et av Norges største band de siste årene.

I sommer har de turnert Norge rundt, og spilt på 11 festivaler – tilsynelatende som en sammensveiset enhet.

Men mye tyder på at gitarist Kristoffer Lo og keyboardistene Marte Eberson og Øystein Skar er på vei ut av bandet, ufrivillig.

På Highasakites Instagram og Facebook er det nylig postet bilder og meldinger som gjør det klart at de er i gang med å lage en ny plate – fra studioet Ocean Sound på Giske, og fra Bengtsfors i Sverige.

PÅ VEI UT: Øystein Skar, Kristoffer Lo og Marte Eberson. Foto: MARIA SKRÅNES

Av kvintetten er det kun vokalist Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu som figurerer på bildene.

De øvrige tre er ikke med på innspillingene.

Ingen info



– Jeg har ikke vært med til Giske eller Sverige. Jeg har ingen informasjon om innspillinger av ny musikk, sier Marte Eberson.

– Har det skjedd ting i Highasakite som skulle tilsi at dere tre ikke skulle være med?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Hva kan du si om din, Kristoffer og Øysteins fremtid i Highasakite?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Hvordan er stemningen i bandet?

– Det kan jeg ikke kommentere.

FRONTFIGUR: Ingrid Helene Håvik, her under Nobelkonserten 2016. Foto: NTB SCANPIX

Highasakite har én konsert igjen på turnélisten for 2017, i Dødens Dal i Trondheim 12. oktober.

– Jeg vet ikke om noen planer som er lagt etter den, sier Marte Eberson.

Ikke uvanlig



Ingrid Helene Håvik bekrefter på telefon fra Sverige at hun og Bersu er der for å lage ny Highasakite-plate.

– Vi har tidligere ofte vært bare meg og Trond i studio. Det er ikke noe uvanlig ved det. Vi er på låtskrivingsstadiet akkurat nå.

SAMLET: Highasakite fikk Spellemannpris som årets popgruppe også i 2015. Ingrid Helene Håvik fikk i tillegg pris som årets komponist. Foto: NTB SCANPIX

– Skal Lo, Eberson eller Skar være med på et senere tidspunkt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hvorfor var ikke de informert om ny innspilling?

– Det stemmer ikke, de er informert. Uansett er det ikke slik at de trenger informasjon om at jeg stikker og skriver låter. Vi har aldri hatt det slik at jeg melder fra om det.

– Blir det endringer i bandbesetningen?

– Det har jeg ingen kommentar til.

OGSÅ SOLO: Marte Eberson ga ut albumet «Mad Boy» i 2016. Foto: NTB SCANPIX

Håvik understreker at hun ikke utelukker at Lo, Eberson og Skar blir med på Highasakite-innspillinger senere.

– Er Highasakite et band eller ditt prosjekt?

– Det er et prosjekt som går ut på å spille mine låter. Det handler ikke nødvendigvis om meg som person, men det er mine låter, med meg som vokalist.

Har tatt patent



Som VG tidligere har omtalt, søkte Håvik om enerett til merkevarenavnet «Highasakite» som privatperson 17. januar i år.

Dette har hun fått godkjent av Patentstyret. Klagemulighet foreligger frem til 26. september.

ALLSIDIG: Kristoffer Lo er en ettertraktet musiker i både pop- og jazzkretser. Her med tuba. Foto: NTB SCANPIX

Ifølge VGs kilder var bandets øvrige medlemmer ikke kjent med at Håvik søkte om patent på navnet.

– Jeg startet Highasakite i 2010, og det er jo lurt og viktig å eie sin egen merkevare så det ikke kan bli misbrukt av utenforstående, sier Håvik.

– Hvorfor søkte du patent på Highasakite som privatperson?

– Jeg skriver alle låtene. Merkevarenavnet er skapt og innarbeidet av meg. Ved å registrere patent formaliseres dette.

LIVEFAVORITTER: Highasakite er et av Norges mest ettertraktede band nå. I 2017 har de spilt i Oslo Spektrum og toppet en rekke festivalplakater. Foto: KRISTER SØRBØ

Ny låt utelatt



I april ble det sluppet en ny Highasakite-singel, «5 Million Miles».

Av bandmedlemmene var Håvik den eneste som bidro på den Stargate-produserte låten, som har litt over to millioner avspillinger på Spotify.

Den ble ikke spilt på sommerens Highasakite-konserter. Håvik forklarer dette med at det ikke var tid til å øve den inn, og at turneen var basert på bandets siste album.

– Den var et sidesprang, ikke en ny retning for Highasakite. Den passet ikke inn i settet og produksjonen.

Kun Håvik og Bersu var med fra nåværende besetning da de fremførte «5 Million Miles» på Conan O' Briens talkshow i USA i mai.

De to startet Highasakite i 2010. Debutalbumet i 2012 fikk mye god omtale, og nådde 16. plass på VG-lista, hvor det lå på topp 40 i tre uker.

Den store suksessen kom imidlertid først med Lo, Eberson og Skar i besetningen. Albumet «Silent Treatment» (2014) gikk til topps på VG-lista, hvor det lå inne i historisk sterke 120 uker.

Neste og i alle fall foreløpig siste plate med samme besetning, «Camp Echo» (2016), gikk også til førsteplass. Det tilbragte 49 uker på Norges offisielle salgsliste for musikk.

Lo, Eberson og Skar har en felles kommentar til Håviks uttalelser:

– I et band vil det alltid være diskusjoner, men vi ser ingen grunn til å diskutere dette videre offentlig nå.

Highasakite-manager Glenn Larsen ønsker ikke å kommentere saken.