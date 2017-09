Fanny Andersen med ny video: – Gutter blir redde av meg

Popartisten lar sin indre psykopat komme ut, som følge av et forhold hun ikke var fornøyd med.

Oslojenta Fanny Andersen (22) lagde vei i vellingen med låten «Kids» på tampen av 2016. Nå er hun ute med oppfølgeren «Not A Toy», og opptrer på Vill Vill Vest-festivalen i Bergen fredag.

Låten har fått en musikkvideo du kan se øverst i denne saken.

– Jeg er ikke noe leketøy, forteller Andersen, og utdyper sangens tematikk:.

– Sangen handler om et forhold hvor man ikke får det man vil. Gutten har lyst på deg – ikke nok til at han vil være sammen med deg, men nok til at han ikke vil at du skal gjøre noe med andre.

Artisten røper at hun har vært singel og i «dårlige forhold» ganske lenge. Videoen vil neppe hjelpe på situasjonen, tror hun.

– Med denne videoen tror jeg gutter blir redde av meg, jeg er jo litt psykopat i den, ler Andersen.

– Når jeg er i et forhold hvor jeg aldri får nok, er det en indre psykopat i meg som plutselig kommer ut i det fri!

SYNGER UT: Fanny Andersen. Foto: INSTAGRAM

Sist gang Andersen slapp video, bød hun på heftige klinescener.

– Jeg er litt mindre klinete denne gangen. Men det kommer til å bli klining i andre videoer, jeg lover. Jeg er veldig involvert i videoene mine, og jeg er veldig glad i å kline.

Fullt så glad er hun ikke i appen Jodel, hvor man kan sladre og kjefte anonymt.

Andersen forteller at hun fant sitatet «stop trying to make Fanny Andersen happen as an artist» der – og adopterte det til bruk i promoteringen av sin nye låt.

– Jeg ville gjerne ta sitatet fra dem og heller eie det selv. Hatere finnes, og det er helt greit. Alle kan ikke like deg, forklarer hun.

– Og det kan jo tenkes at det er mange som tenker slik, at jeg har kommet lett til dette, at jeg får holde på som artist fordi jeg har gode venner som gjør det.

To av Andersens beste venner er Julie Bergan og Astrid Smeplass; de eneste norske kvinnelige soloartistene som har toppet VG-lista de siste fire årene.

– Det er klart de har hjulpet meg. Men det betyr også at jeg stiller store krav til meg selv. Jeg sammenligner meg med de flinkeste i Norge, og jobber beinhardt.