Nobelkonsert-klare John Legend får kjeft for sin kritikk av Donald Trump

Artisten har markert seg kraftig mot USAs president. I desember kommer han til Norge i fredsprisøyemed.

I USA raser debatten om hvorvidt det er greit for fotballspillere å gå ned på kne under avspilling av nasjonalsangen før kamp, for å protestere mot rasediskriminering.

Dette har vært president Donald Trumps viktigste kampsak de siste dagene; han vil ha protesterende spillere sparket.

Soulpopstjernen John Legend er en av de mest profilerte som taler Trump midt imot, noe han utdypet i magasinet Slate i helgen.

Han blir refset av NewsBusters, en konservativ nettside som har påtatt seg oppgaven å slå ned på «liberal slagside» i media.

De kaller Legend en «protest-apologet» som driver med historieforfalskning og mangler kredibilitet.

Som nettsiden MediaMatters påpeker, refererer NewsBusters til Legend som «Slate-skribent»; at han er artist med blant annet ti Grammy-priser og en Oscar på CV-en nevnes ikke.

Selvsamme CV utvides 11. desember med en ny opptreden på den TV-sendte Nobelkonserten. Dit kommer John Legend for å hedre årets fredsprisvinner.

FORRIGE GANG: Nobelkonsertens pressekonferanse i 2006. Fra venstre: Rihanna, Lionel Richie, Sharon Stone, Anjelica Huston og John Legend. Foto: GETTY

Nobelinstituttet har merket seg popstjernens engasjement.

– John Legend er kjent for å vise et stort engasjement for menneskerettigheter, noe utspillet i helgen også er et uttrykk for, sier direktør Olav Njølstad til VG.

– Vi gleder oss til å se hans engasjement i forbindelse med Nobels Fredspriskonsert. Hans sterke og innflytelsesrike stemme, både på og utenfor scenen, vil bidra til å spre budskapet om fred til vårt globale publikum.

– Vår evne til å overskride grenser – å samarbeide for å fordrive hat med kjærlighet, utrydde vold og i stedet søke rettferdighet – er det som bringer oss nærmere en fredelig fremtid, sier Legend selv i en pressemelding.

GODT GIFT: John Legend med sin norskættede kone, den frittalende modellen Chrissy Teigen. Foto: AP

– Som artist og kunstner, aktivist og far, føler jeg meg beæret og ydmyk over å få muligheten til å delta under årets Fredskonsert og bruke min stemme som talsmann for fred som en motvekt til global uro.

John Legend er noe av en norgesvenn; Norge var det første landet som ga ham topplassering på salgslistene, med debutalbumet i 2004.

Han spilte også på Nobelkonserten i 2006. Hans kone Chrissy Teigen har norske røtter. Han har laget musikk med Kygo.

Onsdag denne uken spiller Legend i Oslo Spektrum.