Pengerot for Nico & Vinz

Til tross for inntekter på ti millioner kroner i 2015, mener suksessduoen Nico & Vinz at de har krav på ytterligere 1,75 millioner kroner.

Denne summen har styreleder i selskapene til duoen, Pedro Fasting, nå anmodet Skatteetaten om å utbetale etterskuddsvis på grunn av for høy inntektsføring i regnskapene for 2014.

Pedro Fasting bekrefter overfor VG at det hele bunner i en feil fra 2014-regnskapet.

– 2014-regnskapet måtte bli justert som følge av en feil i kommunikasjonen mellom rådgiverne til Nico & Vinz. Som en konsekvens har de to selskapene eid av henholdsvis Nico og Vinz rapportert høyere inntekt enn det som var riktig, og selskapene har derfor betalt for mye i skatt for året 2014. Ligningsmyndighetene har blitt kontaktet og er i ferd med å håndtere endring av selskapenes selvangivelse, skriver Fasting i en epost til VG.

Ifølge regnskapene til Nico Sereba (Nico) og Vincent Dery (Vinz) ble det i 2014 også bokført inntekter fra duoens respektive selskaper i USA, Sereba Music LLC og Dery Music LLC - begge på 2,4 millioner kroner.

I ettertid viste det seg imidlertid at eierskifte i disse selskapene ikke var foretatt, slik planen var. Derfor ønsker de nå å få tilbakebetalt skatt på 1,75 millioner kroner for de nær fem millioner kronene som aldri skulle ha vært på 2014-regnskapet.

Den nærmeste rådgiveren og manager til Nico & Vinz gjennom syv år, Amanuel Kidane, trakk seg fra managerjobben onsdag denne uka - for øvrig samme dag som pop-duoens regnskaper ble lagt frem.

Til DN sier Kidane at dagen for offentliggjøringen av bruddet mellom han og Nico & Vinz var planlagt. Overfor VG avviser han at avgangen hans som manager har en forbindelse med regnskapsrotet i 2014.

– Nei, absolutt ikke. Dette er feil som er gjort av de tidligere, amerikanske business-managerene som vi har visst om og jobbet med å rydde opp i nå i det siste, skriver Kidane i en tekstmelding til VG og presiserer at han ikke er kjent med hvordan ståa er akkurat nå.

– Men jeg håper alt løser seg for guttene, skriver Amanuel Kidane i tekstmeldingen.

Utover dette er regnskapet for 2015 hyggelig lesning for Nico & Vinz. Begges selskaper hadde inntekter på rundt fem millioner kroner hver for seg. Resultatet før skatt ble på 3,1 millioner kroner i Nicos tilfelle og 3,2 millioner kroner for Vinz.