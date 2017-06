Nico & Vinz til VG-lista-showet: – Nå har vi det gøy igjen!

Et disiplinert arbeidsår i studio for Nico & Vinz kulminerer med overraskende opptreden på Rådhusplassen i Oslo lørdag, der duoen premierer en splitter ny låt.

– Det blir deilig, spesielt når vi har en helt ny låt. Og Oslo er jo hjembyen vår da. Det er en helt egen energi av å komme hjem igjen, sier Nicolay «Nico» Sereba til VG.

Les også: Pengerot for Nico & Vinz

Låten heter «Intrigued» og er resultatet av intens studiojobbing det siste året fra sin nye base i Los Angeles. Begge føler at de har fått tilbake mye av den positive energien som preget dem før monster-hit-en «Am I Wrong» (jada, de tar den på Rådhusplassen også!) fikk global suksess i 2014.

– En periode havnet vi litt i limbo. Vi måtte virkelig sette oss ned og si; Nå, Nico, nå må vi lage musikken vi elsker igjen, den musikken som kommer fra hjertet, forteller Vincent «Vinz» Dery.

– På et tidspunkt ble alt litt generisk. Vårt mål har alltid vært å komme ut av Norge også, og plutselig slår «Am I Wrong» an over absolutt hele verden. Jeg tror ikke vi rakk å la det synke inn, ikke før nå i ettertid. Alt skjedde så fort. Vi har spilt for presidenten, de største talkshowene der borte og... vi fikk ikke tid til å tenke på hva som var det neste skrittet å gå musikalsk, sier Nico.

«Am I Wrong» gikk helt opp til fjerdeplass på den prestisjetunge Billboard-lista og helt til topps både i Norge, Storbritannia og Canada. Et vanvittig år ble kronet med å bli kåret til Årets Spellemann under Spellemannprisen 2014.

– Hvem hadde trodd det når vi satt i et lite studio her i Oslo for seks-syv år siden og tenkte at jeg bare må leve av dette her, jeg kan ikke dra på en annen jobb! Jeg vil lage musikk, leve musikk og holde konserter, sier Vinz.

LES DENNE OGSÅ!: Nico & Vinz på spillelisten til Michelle Obama

– Samtidig er det lett å bli fanget i den virvelvinden som musikkbransjen er, ikke så mye i Norge kanskje, men definitivt i større markeder som Tyskland og USA. Jeg er litt stolt av at vi klarte å komme oss ut av denne virvelvinden. Nå får heller den komme til oss, sier han.

Duoen innrømmer at «Intrigued» i utgangspunktet ikke var noe plateselskapet ville at de skulle gå for akkurat nå.

– Nei, den er nok ikke kommersiell nok, og det må være lov å ha ulike versjoner også med dem man er på team med. Men vi har kommet dit hvor vi må ha det gøy med det vi lager, vi må kunne stå helt inne for det, og «Intrigued» ble til på en magisk måte hvor vi bare freestylet det som kom rett fra universet og via hjertet. Det bare flyter. Du skjønner det nesten ikke etterpå hva det var som egentlig skjedde, sier Nico.

GLEM IKKE DENNE!: Rett til topps i Storbritannia - første siden a-ha

Nico og Vinz forteller at sangen handler om en kjærlighet som går utover den overfladiske forelskelsen.

– Jeg har kommet til et punkt i livet hvor jeg ønsker meg noe mer, noe genuint ekte, altså en tiltrekning som går utover det overladiske. Ekte connection, sier Vinz og dunker knyttneven mot hjertet.

Nico supplerer:

– Du går rundt og lurer på om du har opplevd kjærligheten, så møter du noen som du ser inn i øynene og med én gang oppdager at du har levd på en løgn hele tiden. Det morsomme her er at den personen jeg synger om satt i studio da vi spilte den inn, sier Nico.

– Det betyr at vedkommende er din kjæreste?

– Jeg snakker om en situasjon fra studio, smiler Nico.

Fjoråret brakte også med seg et brudd med manageren som inntil da hadde fulgt dem helt fra ingenting til verdensstjerner, Amanuel Kidane.

SJEKK DENNE: Slik var Nico & Vinz' verdensherredømme

– Det er slikt som av og til skjer i denne bransjen, at man har forskjellige visjoner for hvordan man gjør business. For å ta Nico & Vinz et trinn videre, var det nødvendig med en split, sier Nico.

– Og Nico & Vinz' visjon er?

– Det er å lage vår favorittmusikk og spre budskapet om ekthet og ærlighet så langt vi kan.