Nico & Vinz om bruddet med manageren: – Nødvendig

Suksessduoen forklarer hvorfor de brøt samarbeidet, og har erstatningskonsert klar i Mo i Rana.

Det vakte oppsikt da Nico & Vinz i august avlyste Verket-festivalen i Mo i Rana – for så å spille en allerede planlagt USA-konsert samme helg.

Kort tid etterpå ble det kjent at de har avsluttet samarbeidet med sin norske manager Amanuel Kidane.

Nå snakker duoen for første gang selv om det som skjedde.

I en epost til VG karakteriserer de situasjonen i Mo i Rana som «uheldig».

– Vår intensjon var alltid å gjøre Verket hvis vi kunne. Vi tilbød så fort som mulig å komme tilbake for å gjøre et erstatningsshow for de som hadde kjøpt billetter til festivalen.

UTE AV TEAMET: Amanuel Kidane. Foto: KRISTER SØRBØ

Gratiskonserten settes opp 9. desember på Meyergården i Mo i Rana. Publikum som hadde billetter til Verket får komme først i billettkøen.

Hver til sitt



Nico & Vinz avviser at bruddet med Amanuel Kidane, som har fulgt dem siden den spede begynnelse, har noen sammenheng med dobbelbookingen.

– De to tingene har ingenting med hverandre å gjøre.

– Hva er årsaken til at dere har skilt lag med Kidane?

– Vi følte vi gikk i forskjellige retninger, og for å ta det neste steget så vi det nødvendig å gjøre det hver for oss.

Som VG nylig omtalte, har duoen også et millionkrav til Skatteetaten.

– Vi har hentet inn nye forretningsmanagere både i USA og i Norge for å hjelpe til med å løse situasjonen. Vi føler oss sikre på at det nye teamet har fikset opp i problemene vi har hatt med skattemyndighetene i Norge.

Duoen understreker at de selv dekker kostnadene for gratiskonserten i Mo i Rana. De tror ikke at de blir skadelidende i det norske konsertmarkedet fremover.

– Arrangører og folk i bransjen forstår situasjonen. Men det er aldri bra å skuffe fansen.

I 2017 lover de å slippe ny musikk.

– Vårt beste prosjekt så langt. Vi gleder oss til å dele det med folk.