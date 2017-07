Nico & Vinz betalte dyrt for å turnere med Bruno Mars og Usher

Verden lå for deres føtter. Likevel ble det kostnadskrevende da Nico & Vinz la ut på turneer med sine idoler.

Sommeren 2014 var det en duo fra Oslo som regjerte hitlistene globalt. Med «Am I Wrong» sørget Nicolay Sereba og Vincent Dery for den største norske popsuksessen siden a-ha.

Låten toppet offisielle salgslister i en rekke land, gikk til topp 10 praktisk talt over alt, og holdt fjerdeplassen på USAs hitliste i halvannen måned.

Slikt blir det jobbtilbud av. Og da popkometen Bruno Mars inviterte dem med på turné, var ikke duoen vanskelige å be.

Nico & Vinz varmet opp for Mars på 12 konserter i USA og Canada mens hiten deres herjet som hardest. Tilskuertallet lå på ca. 15.000 per kveld. Duoens samlede honorar kom på 875.000 kroner.

Likevel ble det et underskudd på 187.000 kroner for turneen.

Dyre hoteller



Hotellutgiftene var budsjettert til 209.000 kroner, men endte på 525.000. Produksjonskostnadene gikk fra planlagte 198.000 til 281.000.

Tallene fremgår av regnskap levert inn i forbindelse med søknad om reisetilskudd fra eksportorganisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

På Bruno Mars-turneen skal Nico & Vinz ha møtt R&B-stjernen Usher, som tok dem med på europaturné vinteren 2015. 18 konserter med rundt 2000 i tilskuerkapasitet per kveld.

Stor verdi



Honoraret fra Usher var på 1,5 millioner kroner. For Nico & Vinz ble tallene likevel røde, med 720.000 i underskudd på turneen.

Duoens amerikanske manager John Reilly forklarer at oppvarmingsturneer generelt er en kostbar affære. Han mener det er vanskelig å måle nøyaktig effekt av turneene, men at de hadde stor verdi.

– De sørget for at over 300.000 fikk sett Nico & Vinz live i en innledende fase. Bruno Mars-turneen løftet «Am I Wrong» til nye høyder, og Usher-turneen var med på å gi dem en europeisk fanbase som ikke bare kjenner dem fra den ene låten.

Reilly påpeker at Nico & Vinz la store ressurser i å vise seg frem for et nytt publikum.

Valuta for pengene



– Oppvarmingsband går ofte på scenen kun med en mikrofon og en billig bakgrunnsskjerm. Nico & Vinz tok med musikere, dansere og kostbare lys- og videoeffekter, for at publikum skulle få mer enn de hadde betalt for.

Manageren mener at de fleste internasjonale popnavn på opptur sjelden tjener penger på sine første oppvarmingsturneer.

– Selv med en stor hit i ryggen er det vanlig å benytte anledningen til å styrke merkevaren og utvide fanbasen.

Ifølge Reilly ble Nico & Vinz et overskuddsprosjekt i livesammenheng i 2015 – hjulpet av eksponeringen på de ovennevnte turneene.

Norgesturneen deres i 2016 omtaler han som svært innbringende.

Manageren forteller videre at de tjener gode penger på å spille ved studentsteder og festivaler rundt om i verden.

Nico & Vinz har akkurat startet oppkjøringen til en ny plate, med singelen «Intrigued».

Dersom ting går riktig vei mener Reilly duoen fint kan generere en million dollar på en turné med 30–40 konserter, altså rundt 8,5 millioner kroner.

– Men jeg vil understreke at mine mål som deres forretningsrådgiver ikke sammenfaller med deres mål som artister, som er å spre musikken og et sterkt budskap til så mange som mulig.

Ifølge Dagens Næringsliv omsatte Nico & Vinz respektive selskaper for 4,1 millioner hver i 2016, et år med relativt lav profil for dem.