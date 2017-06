Låtanmeldelse: Nico & Vinz – «Intrigued»

Mektig og overraskende comeback.

LÅT: POP

Nico & Vinz

«Intrigued»

(Warner)

Da Vincent «Vinz» Dery dukket opp solo på høstens praktfulle «Heartbreak Hotel» med Lars Vaular, lå det en potensiell solokarriere i kortene. Det var nok flere som tenkte at Nico & Vinz nå var historie.

Etter flere uheldige forsøk på å følge opp «Am I Wrong»-suksessen og litt drama i staben, så det en stund ut til at duoen snart måtte forsone seg med å være «back in Norway».

Les også: – Kommer aldri til å booke Nico & Vinz igjen

Altså, det er ikke lett å gjenskape en fjerdeplass på Billboard Hot 100, verdens mest prestisjetunge hitliste.

Selv ikke norske megahits som Alan Walkers «Faded» (80. plass) og Kygos «It Ain’t Me» (10. plass) matchet bragden.

Sjekk: Pengerot for Nico & Vinz

Tilbake til røttene



Men det skal mer til enn underveldende respons for å knekke ånden til denne på liv og død optimistiske duoen.

Det fine er at jobben å lage verdensomspennende norske hits har falt i andres hender, så guttene fra Oslo sør kan fokusere på å ha det gøy igjen.

Deres splitter nye «Intrigued» tar det nemlig tilbake til hip hop-røttene. Neida, det er ikke et rappende Envy vi møter, men beaten er sentrert rundt tordnende trommer og et hakkete bassgitar-loop som røsker nakken.

Produksjonen er signert Neff-U, en R&B-veteran som i senere år har bidratt med sentrale kutt på både Dr. Dres «Compton» og Justin Biebers «Purpose».

Fortapt



Men det er den spøkende stemmen til Vinz som virkelig løfter låten. Allerede et par fraseringer inn er man fortapt i hans magnetfelt. Fløyelsmyk og sorgfull, ikke helt ulik Sampha, men likevel oppløftende.

Nico markerer seg i siste halvdelen av verset sitt, der han legger behersket kraft på tilbakelent Ushersk vis.

Kombinert med den brusende og lavmælte oppbyggingen og de lidenskapelige ropene i refrenget er denne sandblåste balladen deres beste singel siden «Am I Wrong».

En sang om bare det å være «intrigued» av et annet menneske vekker ikke de største følelsene umiddelbart, rent tekstlig. Men som Vinz skriker skjelvende, «there’s something more».

I N&V-tradisjon er det et budskap her: Du blir diggere av å elske deg selv for den du er. Akkurat det er det vanskelig å hate på.

SANDEEP SINGH