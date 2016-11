Nå vil Lill-Babs gi seg

Lill-Babs (78) planlegger å legge artistkarrieren på hylla for godt.

Svenske Barbro Margareta Svensson, bedre kjent som Lill-Babs, regnes som en av Skandinavias mest folkekjære artister. Nå ser det imidlertid ut til at den lange TV- og artistkarrieren nærmer seg slutten.

– Jeg tror jeg legger opp snart. Trapper ned. Jeg har trodd det i over ti år, men den gangen her tror jeg at jeg lykkes ganske bra, sier Lill-Babs til Aftonbladet.

Når Svensson går av med pensjon, er fremdeles uvisst.

VAR GIFT MED NORDMANN: I 1969 giftet Lill-Babs seg med Norges daværende landslagskeeper Kjell Kaspersen i Oslo. Foto: NTB Scanpix

– Det er det ingen som vet. Jeg elsker jo det her – det er vanskelig å gi seg, sier artisten til avisen og understreker at hun ikke gir seg med en gang.

Lill-Babs ble oppdaget allerede som 15-åring av orkesterleder Simon Brehm under radioprogrammet «Morgonkvisten». Hun debuterte på Bal Palais i Stockholm januar 1954. «Klas-Göran», «Itsy bitsy» og «Jag är en tuff brud i lyxförpackning» er noen av hennes største hits. I 1961 vant hun svenske Melodi Grand Prix med låten «April».

I vinter skal Lill-Babs ut på Sverige-turné sammen med Siw Malmkvist og Ann-Louise Hanson. Forestillingen «Tillsammans» har premiere i Luleå 1. februar.

En av de største grunnene til at artisten vil trappe ned er for å bruke mer tid med familien, som består av hele tre barn, ni barnebarn og ett oldebarn. I dag er det ofte slik at samvær med familien blir satt vent, men noe press fra øvrige familiemedlemmer om å trappe ned karrieren føler hun ikke på.

– Det eneste de sier er: «Herregud mamma, hold på så lenge du synes det er kult».

Lill-Babs karriere har vært svært aktiv, og så sent som i 2013 takket hun singellivet for den travle timeplanen.