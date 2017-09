Yoko Ono krevde nytt navn på John Lennon-inspirert drikk

Et polsk selskap som selger leskedrikk kalt John Lemon, har nå endret navnet til On Lemon etter at Yoko Ono truet med søksmål.

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at kunstneren og enken etter Beatles-stjernen John Lennon mente navnet John Lemon var et inngrep i Lennons varemerke.

Hun skal ha hevdet at selskapet skyldte opp til 5000 euro (rundt 47.000 kroner) per dag og 500 euro per solgte flaske om det ble slått fast at drikken krenket John Lennon-varemerket.

Advokater for selskapet benekter at navnet var en overtredelse av opphavsretten, men Onos advokater påpekte at drikkens Facebook-side i Irland hadde brukt et bilde av John Lennon i markedsføringen.

EKTEPAR: Yoko Ono og John Lennon i New York i april 1972. Foto: , AP

I annet reklamemateriell var logoen trykket ved siden av ordene «Let it be» og et par runde briller – John Lennons varemerke.

Varemerket John Lemon skal ha blitt EU-registrert i 2014, mens John Lennon først ble registrert i EU i 2016.

Grunnleggeren av Mr Lemonade Alternative Drinks, som distribuerer drikken i Storbritannia, har uttalt til den lokale ukeavisen East London Advertiser at «alle vi som er involvert i dette produktet er nystartet, og vi ville ikke utfordret noen som er god for mange, mange millioner», melder Reuters.

Ifølge NME er John Lemon en vegansk og glutenfri leskedrikk-serie som ble lansert i 2012.