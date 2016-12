Therese (35) møtte George Michael flere ganger: – Det er helt uvirkelig

I løpet av et magisk halvår i 2003 møtte Therese Knudsen fra Oslo sitt store idol en rekke ganger.

– I starten var han tilbakeholden, men det tok ikke lang tid før de morsomme kommentarene kom flyvende og latteren satt løst. Jeg opplevde ham som en veldig varm, genuin person som alltid tok seg tid, og han viste en hjertefølt glede og takknemlighet overfor fansen som han kalte «de mest tålmodige i verden».

Slik beskriver Therese Knudsen (35) den britiske superstjernen. Over en halvårsperiode i slutten av 2003 møtte hun George Michael ved en rekke anledninger.

Bakgrunn: Popikonet George Michael (53) er død

– Første gang var i juni. Jeg hadde akkurat flyttet til London og sto utenfor Air Studios i Hampstead sammen med en venninne. Vi sto og håpet at han skulle komme innom fordi han jobbet sin første plate på åtte år. Etter rundt 20 minutter seilte han opp i Range Roveren med en låt fra det nye albumet på full guffe.

Det store idolet kom bort til dem og smilte lurt da jentene la øret på bildøra for å høre ferdig den nye låten.

– Vi begynte å prate litt og han spurte om vi ville ta bilder, forteller hun.

Stor bildespesial: Her er Michaels liv i bilder

Hjalp henne etter tapet av faren

På den tiden var Knudsen 22 år, men hadde allerede vært fan av Michael i mange år. Da hun var 16 år mistet hun faren i en ulykke og i den påfølgende sorgprosessen ble George Michael veldig viktig for henne.

– Noen uker etter at faren min døde hørte jeg låten «Jesus to a Child», og den traff meg umiddelbart. Melodien er enkel, noe som hjelper å fokusere på den vakre teksten. Da jeg hørte tekstlinjen «heaven sent and heaven stole» begynte jeg å gråte for første gang siden jeg fikk beskjeden.

«Jesus to a Child» var nemlig skrevet etter at George Michaels brasilianske elsker Anselmo Feleppa døde av AIDS i 1993.

– Teksten og sårheten i «Jesus to a Child» hjalp meg med å takle mitt eget tap.

Les mer: Disse kjendisene tok vi farvel med i 2016

HYLLEST: Sørgende fans har lagt blomster og siste hilsener foran huset til George Michael i London. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP

Tilfeldig møte

Etter det første møte med det store idolet ble Knudsen ansatt som hundepasser. Hun pleide å gå tur med hunden forbi Michaels studio.

– Jeg fikk ikke fortalt ham dette første gang vi møttes, men enn dag kom han mens jeg gikk forbi og jeg bestemte meg for å fortelle om hvorfor «Jesus to a Child» var så viktig for meg. Jeg fikk umiddelbart en stor klem og han sa «Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Det er slike historier du forteller nå som er grunnen til at jeg lager musikk og som gjør alt verdt det.»

Kommentar: Geniet George Michael

Men det var ikke siste gang hun skulle møte Michael. En høstdag samme år var hun på Starbucks i Hampstead. Plutselig ble det helt stille i lokalet før hun hørte en mannsstemme snakke til seg.

– Det var ikke før jeg hørte «Har du vært i London hele tiden eller har du vært hjemme i Norge?» at jeg snudde meg og ble lett overrasket da jeg så George Michael stå bak meg. Jeg fikk også en klem og et kyss til jul samme år… og ganske nøyaktig 13 år senere, til samme tid, får vi beskjed om at han er borte. Det er helt uvirkelig.

SUPERSTJERNE: George Michael i aksjon under en konsert i Amsterdam i 2007. Foto: Evert Elzinga , AFP

Sjokkert over dødsfallet



I ettertid har Knudsen vært på en rekke konserter med artisten og han har vært en viktig del av hennes liv i en årrekke.

– Det er for jævlig trist at han er død. Jeg fikk en melding av en venn i går kveld og ble helt satt ut. Først var jeg helt sjokkert, han var tross alt bare 53 år gammel, men etter hvert som kondolansemeldingene rant inn slo det meg for alvor. Akkurat nå er jeg veldig glad for at fikk møtt ham og fortalt hvor stor rolle musikken hans spilte i den til da største sorgen i livet mitt.

Elton John om dødsfallet: – Jeg er i dyp sjokk

Knudsen frykter at Michael vil bli husket for skandaleoverskrifter, arrestasjonen og rusmisbruket, forteller hun.

– George Michael er en artist som har rørt mange og jeg håper at han får den anerkjennelsen han fortjener. De siste årene har fokuset vært på alt mulig annet, men jeg håper at folk vil huske han for den fantastiske musikken hans.