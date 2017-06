Skuespiller og Rolling Stones-muse Anita Pallenberg er død

Den italiensk-tyske skuespilleren og modellen, kjent for å ha vært kjæresten til Keith Richards i en årrekke, døde tirsdag, 73 år gammel.

Ifølge Hollywood Reporter var det Pallenbergs venn Stella Schnabel som offentliggjorde dødsbudskapet på Instagram. Hun oppga ingen dødsårsak.

Pallenberg var en såkalt «it»-jente på 60-tallet, og er kjent for sin relasjon til Rolling Stones. Hun var sammen med Stones-grunnlegger Brian Jones på midten av 60-tallet, og ble deretter kjæreste med Keith Richards, som hun også fikk tre barn med. Det ene barnet døde i tidlig barndom.

Skuespiller



Pallenberg var også innom skuespill, og spilte Tyrannen i Jane Fonda-filmen «Barbarella» (1968) og var sykepleier i kultfilmen «Candy» (1968). Hun spilte mot Mick Jagger i krimfilmen «Performance» i 1970. I 2001 var hun også med i TV-serien «Absolutt Fabelaktig» i rollen som djevelen i Eddys drømmer.

MODELL: Anital Pallenberg går modell for Pam Hoggs kolleksjon under London Fashion Week i september 2016. Foto: Eamonn M. McCormack , Getty Images

Ifølge Variety har Pallenberg i de senere år designet klær og drevet med hagearbeid og maling.

Hun skal ha hatt stor innflytelse på flere Rolling Stones-album, og beskrev seg selv i et intervju med Alain Elkann i fjor som «en vagabond, en eventyrer. Jeg er ikke en person med ett spesifikt talent. Det skulle jeg ønske jeg var».

Sluttet med narkotika



I det samme intervjuet ble hun spurt om hun var fryktet alderdommen.

– Jeg er klar for å dø. Jeg har gjort så mye her. Moren min døde da hun var 94. Jeg vil ikke minste min selvstendighet. Nå er jeg over 70, og for å være ærlig trodde jeg ikke at jeg kom til å bli over 40, svarte Pallenberg da.

Pallenberg har også vært åpen om at hun tok narkotika sammen med Keith Richards, Mick Jagger og Marianne Faithful. Etter at hun gjorde det slutt med Richards, klarte hun å slutte med alkohol og narkotika. Men hun understreker at det tok henne 20 år å komme seg ut av det.

FILMFESTIVAL: Anita Pallenberg omgitt av Stones-gitarist Brian Jones (t.v.) og den tyske regissøren Volker Schlondorff på filmfestivalen i Cannes i mai 1967. Foto: Paul Louis , AFP

På spørsmål om hun savner narkotika, svarte hun:

– Det er som mitt livs kjærlighet. Det var en kjærlighetsaffære jeg måtte gi slipp på. Jeg var alene, familien min ønsket ikke å ha noe med meg å gjøre. Jeg var forferdelig, aggressiv, veldig alkoholisert. Jeg var tverr og sur, ikke noen glad dranker. Men jeg ville leve. Jeg tok vare på meg selv, og gikk på AA-møter og sånt.

Avvenningsklinikk og motestudier hjalp henne på veien, og ifølge intervjuet med Elkann hadde hun i fjor vært nykter i 14 år.

Hun etterlater seg barna Marlon og Angela og flere barnebarn.