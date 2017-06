Shania Twain gjør platecomeback: – Skummelt

Den vonde tiden er definitivt over for Shania Twain (51), som nå har gitt ut sin første singel på 15 år.

«Life's About To Get Good» er tittelen på comeback-singelen til Twain. Resten av albumet kommer i september og har fått navnet «Now».

– Selvsagt var det skummelt å komme på banen igjen etter så mange år, innrømmet sangeren da hun besøkte «The Today Show» før helgen.

Der forklarte hun også at hun har skrevet alle de nye låtene alene.

– Jeg hadde bestemt meg for det, for jeg ville pushe meg og virkelig gjenoppdage meg selv som låtskriver. Det er jo basen for alt.

Twain uttalte også i TV-intervjuet at hun er «veldig bestemt og uavhengig»:

– Jeg er en «fighter» og full av besluttsomhet. Det som motiverer meg aller mest, er å utfordre meg selv og tørre å møte frykten.

Smertefullt brudd



Twain gikk på en stor smell både privat og karrieremessig da hun brøt med ektemannen, musikkprodusenten Robert «Mutt» Lange (68), i 2008, etter at han hadde innledet et forhold til hennes nærmeste venninne. Venninnens ekteskap gikk også fyken i kjølvannet av utroskapsskandalen.

De to forsmådde ektefellene fant imidlertid trøst i hverandre, og tre år senere giftet Twain seg med eksmannen til venninnen. Twain har flere ganger snakket om hvor fullstendig knust hun ble over ektemannens sidesprang. De to har en tenåringssønn sammen.

«Life’s about joy, life’s about pain (Livet handler om glede, og livet handler om smerte)», synger Twain i sin ferske låt.

15 år har altså passert siden Twain lanserte albumet «Up!» (2002).

«Endelig er dagen her! Jeg er så utrolig spent», skriver Twain på Instagram og viser frem bilde av det kommende albumet (artikkelen fortsetter under bildet):

Til tross for mange relativt rolige år, dog med en konsertrekke i Las Vegas fra 2012-2014, kan 51-åringen fortsatt smykke seg med tittelen verdens mestselgende kvinnelige countryartist, skriver Rolling Stone.

Det velrenommerte musikkmagasinet har også rangert Twain som nummer 25 på listen over de 100 største countryartistene gjennom alle tider.

Blant hennes mest kjente låter er «You're Still The One», «From This Moment On», «Man, I Fell Like A Woman» og «That Don't Impress Me Much».

