Phil Collins gjør comeback med «Not Dead Yet»

Popveteranen (65) er lei av å være pensjonist.

Phil Collins legger ut på turné igjen neste sommer. «Not Dead Yet, Live (norsk overs. ikke død ennå) er navnet på turneen. På plakaten står i første omgang fem konserter i London, to i Paris og to i Köln.

På spørsmål fra Sky News om hvorvidt han vil servere nye låter i tillegg til sine gamle klassikere, svarer han:

– Jeg tror det tryggeste er å svare «trolig ikke», enn å si «ja, det skal jeg», for så å risikere å skuffe folk.

2010: Phil Collins innrømmer selvmordstanker

Trakk seg tilbake



Den britiske superstjernen kunngjorde i 2008 at han skulle legge opp, og at det var helt slutt på turnélivet. Allerede fem år tidligere hadde han signalisert at han var i ferd med å planlegge avskjedskonsertene.

– Men jeg vil fortsette å skrive musikk, ganske enkelt fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal stoppe, forklarte han til mediene den gangen.

POPULÆR: Phil Collins, her på en veldedighetskonsert i Lausanne i vår, har høstet en rekke utmerkelser opp gjennom årene. Foto: AFP

Collins har ikke gitt ut nytt album siden 2010, da han lanserte «Going Back», som fikk terningkast tre i VG.

Han har de siste åtte årene levd en ganske tilbaketrukket tilværelse i Sveits, men gjort opptredener i ny og né.

Collins var trommis og senere vokalist i rockebandet Genesis før han på 80-tallet slo seg opp som soloartist. 65-åringen står bak en rekke hitlåter, som «Against All Odds», «One More Night», «In The Air Tonight» og «Separate Lives» (se Collins' historikk på VG-lista).

Nedtur

For seks år siden forklarte Collins i et åpenhjertig intervju med bladet Rolling Stone at han hadde vært psykisk svært langt nede, og at en nakkeskade har gjort det umulig for ham å holde trommestikker og skrive sin egen signatur. Han har også slitt med hørselen i lang tid.

65-åringen, som har vært gift tre ganger, hadde planer om å være hjemmepappa da han satte i gang med familieforøkelse på nytt i 2000.

– Men så fort jeg pensjonerte meg, raknet familien. Jeg hadde ingenting å komme hjem til, så jeg startet å drikke, forklarte han på pressekonferanse i London nylig ifølge Sky News.

AV OG PÅ: Phil Collins og ekskona Orianne Cevy avbildet i Sveits i mai i år. Paret hadde da funnet tilbake til hverandre. Foto: AFP

Forholdet til kone nummer tre, sveitsiske Orianne Cevey (44), har imidlertid vært veldig av og på. I vår uttalte hun til The Guardian at de to kanskje kommer til å gifte seg på nytt, og at skilsmissen i 2006 var et feilgrep.

Tar med tenåringssønnen

Collins kan skilte med godt over 200 millioner solgte plater, flere Grammy-trofeer og en Oscar-statuett (for «Tarzan»). I 1999 ble han hedret med egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Blant Collins' fem barn er det kun sønnen Simon Collins (40) som har fulgt i farens musikerfotspor, som vokalist i bandet Sound of Contact. Sønnen Nick (15) har imidlertid begynt å spille trommer den senere tid og vil trolig være med pappa på turneen neste år.

Døtrene Lily (27) og Joely Collins (44) er begge skuespillere – førstnevnte desidert mest kjent.

