Nicki Minaj slo Aretha Franklin-rekord

Rapperen danket ut Aretha Franklins 40 år gamle Billboard-rekord.

Mandag ble det klart at Micki Minaj’ tre nyeste låter havnet på Hot 100-listen, og dermed har 34-åringen 76 låter totalt som har gått inn på musikklisten. Dermed slår hun souldronningen Aretha Franklins rekord på 73 låter på listen.

Minaj markerte rekorden med en video-oppdatering på Instagram der hun twerker. Under skriver hun:

«Når du finner ut at du akkurat ble den eneste kvinnen i Billboards historie som har 76 låter inne på Hot 100».

Hun la også ut en skjermdump av Billboard-nyheten på Instagram hvor hun blant annet skrev:

«Til fansen min: Jeg elsker dere mer enn jeg noen gang vil klare å uttrykke med ord. Tusen takk for deres urokkelige kjærlighet og støtte. Gud velsigne hver og én av dere!»

Billboard Hot 100 har eksistert i 58 år og er USAs største hitliste. Minaj publiserte tre singler samtidig 10. mars: «No Frauds» med Drake og Lil Wayne (14. plass), «Regret in Your Tears» (61. plass) og «Changed It» med Lil Wayne (71. plass). 18. mars kom også «Make Love» med Gucci Mane.

LEGENDE: Aretha Franklin opptrer under en prisutdeling i Washington i 2014. Hun blir 75 25. mars. Foto: Jose Luis Magaua , Reuters

Mens Nicki Minaj ifølge Rolling Stone har en andreplass som høyeste plassering, med «Anaconda», nådde Aretha Franklin toppen av lista med både «Respect» og «I Knew You Were Waiting for Me».

Ifølge Billboard er Taylor Swift nå på tredjeplass med 70 sanger på listen, fulgt av Rihanna med 58 og Madonna med 57 listeplasser.

Det tok Minaj sju år å slå Franklins rekord, som hun oppnådde juni 1977.