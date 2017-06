Michael Bublé tilbake etter sønnens kreft-kamp: – Det har vært en vanskelig tid

Den kanadiske sangeren har tatt en lengre pause fra rampelyset for å fokusere på familien og ta seg av kreftsyke Noah (3).

Artisten Michael Bublé (41) mottok onsdag en kunstnerpris i Ottawa. Prisen skulle han egentlig mottatt i fjor, men da kunne han ikke stille fordi han prioriterte familien.

Husker du: Solveig Kloppen: – Skal gråte meg tom

– At jeg har fått lov til å være en av deres musikalske representanter og at dere velger å gi meg denne æren i det som har vært en følelsesmessig vanskelig tid for familien min, gjør meg veldig ydmyk, sa Bublé i takketalen, ifølge The Canadian Press.

Prisseremonien er første gangen artisten viser seg på et offentlig arrangement siden han i fjor høst fortalte at sønnen Noah var kreftsyk.

– Jeg takker dere for kjærligheten og støtten jeg har fått, og for stoltheten jeg fylles av hver eneste gang jeg kan stå på en scene og si «Mitt navn er Michael Steven Bublé og jeg er kanadisk», fortalte 41-åringen.

HEDRET: Michael Bublé ble tildelt prisen National Arts Centre Award av Canadas generalguvernør David Johnston i Rideau Hall i Ottawa. Foto: Sean Kilpatrick , THE CANADIAN PRESS

Kreftforeningen advarer: Flere vil dø i antibiotika-krise

Han nevnte ikke sykdommen, men skal ha vært beveget da han snakket om kjærligheten til kona Luisana Lopilato, deres barn og Michaels foreldre og søstre.

– Det finnes ikke ord for å beskrive hva jeg føler for dere. Noen ganger er ikke «jeg elsker deg» nok, for jeg føler så mye mer.

Lopilato og Bublé har også sønnen Elias på 17 måneder, og familien var samlet under seremonien. I april uttalte Lopilato på en pressekonferanse i hjemlandet Argentina at Noah opplevde bedring av behandlingen.

EKTEPAR: Bublé er gift med den argentinske skuespilleren Luisana Lopilato. Her er de avbildet i Buenos Aires i mars 2011. Foto: Natacha Pisarenko , AP

Husker du: Michael Bublé er blitt far for første gang

– Min sønns tilfriskning er som dere alle vet en lang prosess, og han må fortsette å gå til kontroller. Men vi er veldig glade og ser fram til å tenke på fremtiden og å se barna våre vokse opp, sa hun der, ifølge People.

Det var i en oppdatering på Facebook i november tobarnsfaren fortalte om sønnens sykdom. Noen dager senere avlyste han sin planlagte opptreden på BBC Music Awards. Han trakk seg også fra jobben som vert for Brit Awards og kanadiske Juno Awards i april.