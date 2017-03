Lily Allen synger om bruddet

Den britiske popstjernen (31) lover å lette på sløret på sin nye plate.

Fansen vet fra før at Allen har for vane å innvie dem i privatlivet. Når hun til sommeren slipper nytt album, er det ikke noe unntak i så måte.

– Merkelig nok, dette dreier seg ganske mye om bare meg. I hovedsak om forholdet mitt til barna, om slutten på ekteskapet og om rusmisbruk, sier artisten i podcasten NewsRoast ifølge Daily Mail.

Hun var gift med Sam Cooper i fem år – frem til i fjor sommer – og de har to døtre sammen på fem og fire år.

Åpenhjertig Lily Allen: Snakker ut om dødfødsel

EKSMANN: Lily Allen og Sam Cooper i 2011. Foto: AP

Etter at bruddet var et faktum skapte Allen også oveskrifter etter å ha kollapset på Notting Hill Carnival, noe hun innrømmet var relatert til rusmisbruk.

Husker du? Lily Allen i brudestasen

Allen har imidlertid en ny mann i livet sitt, DJ Dan London.

– Hvis vi hadde giftet oss, ville jeg blitt Lily London, sier en humoristisk Allen i podcast-intervjuet.

Fått med deg? Sa nei til «Game of Thrones»

Sangeren, kjent for hitlåter som «Smile», «Somewhere Only We Know», «F**k You» og «The Fear», hinter om at også «politikk og verdenssituasjonen» blir et tema på den nye utgivelsen. Allen er nemlig ikke den som skyr unna kontroverser.

PLATINABLOND: Lily Allen på et moteshow i London 7. mars. Foto: AFP

– Det er ganske vanskelig å presentere et politisk budskap uten å fremstå veldig belærende og seriøs, særlig når melodien skal være fengende pop. Men jeg har gjort det to ganger på dette albumet, så jeg gleder meg, sier Allen – som i sin tid ble oppdaget på nettsamfunnet MySpace.

Lily Allen: – Ingen tynne superstjerner er sunne

Albumet blir det første fra 31-åringen på tre år.

I 2009 erklærte Allen at hun ville forlate plateindustrien, som hun har kritisert ved flere anledninger. Men etter en fem år lang pause ga hun ut sitt tredje studioalbum «Sheezus» i 2014. Senere samme år opptrådte hun på Stavernfestivalen.

Husker du? Samsaya varmet opp for Allen