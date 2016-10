Lars Ulrich vurderer Danmark-retur om Trump blir president

Metallica-trommis Lars Ulrich (52) sier han kanskje vender snuten hjem til Danmark om Donald Trump blir valgt til amerikansk president i november

Det er i et intervju i danske ExtraBladet, som er plukket opp av flere internasjonale musikknettsteder, at Ulrich lufter returmuligheten.

Bakgrunn: Metallica gir ut første album på åtte år.

Han er født i Gentofte og flyttet til USA som 16-åring, men har beholdt sitt danske statsborgerskap. Han kan derfor ikke stemme ved valget i USA:

– Nei, jeg er hundre prosent dansk statsborger. Jeg er faktisk stemmeløs. Det er litt halvkomisk. Jeg betaler skatt i USA, men jeg kan ikke stemme, sier han til avisen.

På spørsmål om han flytter hjem om Trump vinner valget, svarer trommeslageren:

– Ja, det går jeg i hvert fall og tenker på innimellom. Jeg holder på mitt danske pass i tilfelle det skjer et eller annet uberegnelig her borte. Hvis alt raser sammen, så kommer jeg nok til å stå på flyplassen og spørre om jeg får komme inn igjen.

Det er åtte år siden Metallica ga ut sitt siste nye album, men i november kommer «Hardwired…to Self-Destruct». Da VG møtte Ulrich i anledning filmprosjektet «Metallica Through the Never» i 2013. lovte han også at det ville komme en ny plate, og tippet at den kunne komme i 2015.

Les mer: Metallica-Ulrich: – Redd for å bli for selvtilfreds.

– Jeg har mye rastløs energi hele tiden, og liker å gi meg selv nye kreative utfordringer. Å lage plater er en fantastisk ting, men du må være forsiktig med ikke å stagnere og repetere deg selv for mye, sa Ulrich da.

Ulrich er ifølge SVT blant gjestene i denne fredagens utgave av «Skavlan», sammen med blant annet Maria Montazami fra «Svenske Hollywoodfruer» og Melinda Gates.