Hanson-brødrene gjør comeback

Det blir Europa-turné på bandet, men foreløpig kommer de ikke til Norge.

Det har gått 25 år siden de tre brødrene Zac, Taylor og Isaac fra Oklahoma i USA begynte å lage musikk sammen. Det feirer de med en verdensturné, skriver Time.

Turneen vil starte i Tyskland første juni og fortsette til Paris, Amsterdam, Antwerp, London og Milano, skriver bandet på hjemmesiden sin. Foreløpig har de altså ingen planer om å besøke Norge.

Brødrene hadde sin storhetstid på slutten av 90-tallet, og feirer i år at det er 20 år siden de ga ut superhiten «MmmBop» fra albumet «Middle of Nowhere». Den ble nominert til to Grammy-priser og lå som nummer én på hitlistene i 27 ulike land.

I 2013 lanserte Hanson sitt eget øl – «Mmmhops». Denne uken ga de ut en ny låt i anledning Taylors 34-årsdag.

Marion Ravn og Marit Larsen turnerte med Hanson i år 2000, da de utgjorde gruppen M2M. De var også i sin tid med hver sin Hanson-bror: Marit var sammen med Isaac, mens Marion Ravn datet yngstebror Zac.

