Grant Hart i Hüsker Dü er død

En av rockhistoriens mest innflytelsesrike syngende trommeslagere ble 56 år gammel.

Grantzberg Vernon Hart, som var hans fulle navn, døde torsdag av leverkreft.

Hart vil bli husket for sin tid i Minneapolis-trioen Hüsker Dü, hvis navn i sin tid vakte oppsikt i Norge på grunn av NRKs musikkprogram for eldre, «Husker du?».

I perioden 1983 – 1987 ga Hüsker Dü ut to dobbeltalbum, tre enkeltalbum og en EP som alle nyter klassikerstatus.

Bandet regnes som et av de viktigste for miksen av hardcore punk og melodiøs pop, som ble videreført av band som Pixies og nådde toppen av salgslistene via Nirvana i 1992.

DØD: Grant Hart, her i 2009. Foto: AP

FANS: Nirvana. Fra venstre: Dave Grohl, Kurt Cobain og Krist Novoselic. Foto: UNIVERSAL

– Det vi gjorde var ikke noe nytt. Hüsker Dü gjorde det før oss, har Nirvana-bassist Krist Novoselic tidligere uttalt, skriver Chicago Tribune.

Hans Nirvana-kollega Dave Grohl, nå Foo Fighters-sjef, har i følge samme avis sagt det slik:

– Uten Hüsker Dü, ingen Foo Fighters.

KOLLEGA: Bob Mould, her på Øyafestivalen i 2012. Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE

Heroin og selvmord



Grant Hart var en av to låtskrivere og vokalister i Hüsker Dü.

Mot slutten av bandets karriere sang og skrev Hart nesten halvparten av låtene, mens friksjonen mellom ham og gitarist Bob Mould økte i omfang.

Trioen besøkte Oslo i 1985 og 1987. Turneen i 1987 ble deres siste; Harts heroinproblemer og Hüsker Dü-manager David Savoys selvmord var hovedårsakene til at bandet tok kvelden.

Bob Mould nøt stor suksess med bandet Sugar i kjølvannet av Nirvanas gjennombrudd.

MOT SLUTTEN: Grant Hart i 2013, året han slapp sin siste plate. Foto: PLAYGROUND

Grant Hart ga ut en rekke plater som soloartist og med bandet Nova Mob, men fikk aldri kommersiell uttelling tross gode ord fra kritikere.

Tårevåt avskjed



Hart hadde sin dose motgang i livet.

I 1986 fikk han en HIV-diagnose som senere viste seg å være feil. I 2011 brant huset hans ned, ifølge The Guardian, og uerstatteligheter som favorittgitaren hans gikk med i flammene.

Hans siste opptreden fant sted i juli, på en konsert i Minneapolis stelt i stand for å gi Hart økonomisk støtte.

Etter å ha blitt hyllet av kolleger fremførte han selv et knippe sanger, angivelig preget av redusert helsetilstand.

– Det var emosjonelt, og mange tårer falt, skrev en tilstedeværende blogger.

Bob Mould hyller sin avdøde kollega på Facebook.

– Vi lagde fantastisk musikk sammen. Vi var (nesten) alltid enige om hvordan vårt kollektive arbeid skulle presenteres for verden. Når vi slåss om detaljene, var det fordi vi brydde oss. Bandet var livet vårt, skriver Mould.

Han underslår ikke at forholdet deres var trøblete, også i etterkant av Hüsker Dü. Men avslutter slik:

– God reise, Grant. Jeg savner deg. Vær hos englene.