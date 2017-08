Fifth Harmony til VG etter bruddet: – Det har vært tøft

LOS ANGELES (VG) Fifth Harmony gjør comeback etter bruddet med frontfigur Camila Cabello. – Det har vært tøft, sier de til VG.

Fifth Harmony var i 2016 et av de heteste popnavnene i verden, men etter bruddet med superstjernen Camila Cabello ble det stille. I nesten et år kom det ikke en lyd fra dem.

Mens Cabello gjorde suksess som soloartist var det ingen som visste helt hvor Ally Brooke (24), Lauren Jauregui (21), Dinah Jane Hansen (20) og Normani Kordei (21) var blitt av. Nå forklarer firkløveret hvorfor de har latt fansen vente.

– Mange tror dette albumet er vår hevn, men jeg vil ikke gå så langt. Jeg vil heller kalle det vår oppstandelse, sier Lauren Jauregui til VG.

– Kan stå på egne ben

VG møter gruppa på W Hotel i Beverly Hills, rett før lanseringen av deres nye album med tittel «Fifth Harmony».

– Jeg må innrømme at jeg er litt nervøs, dette er stort! sier Brooke.

Gruppen Fifth Harmony ble startet i 2012, etter at jentene møtte hverandre på TV-showet «X Factor USA». Sommeren 2016 toppet de en rekke hitlister med singelen «Work From Home», og videoen ble streamet mer enn en milliard ganger.

Så kom sjokket: Camilla Cabello bestemte seg brått for å forlate gruppen og gjøre solokarriere i desember 2016. Det har siden vært dårlig stemning mellom de fem medlemmene, ifølge flere amerikanske medier. Nå, litt under ett år etter bruddet, lanserer de to fraksjonene av den tidligere gruppa hvert sitt album – omtrent på likt.

– Vi har jobbet hardt med dette albumet siden januar, men valgte tidlig å holde det hemmelig. Det måtte være perfekt før vi kunne slippe nyheten, sier Dinah Jane Hansen.

– Det har vært tøft. Dette albumet er et bevis til oss selv, og til alle andre som tvilte, på at vi kan stå på egne ben og ikke trenger noen andre i gruppa, sier Lauren Jauregul.

– Det viktigste i denne perioden har vært vår tro på gruppa, og på hverandre. Vi har brukt ett år på å bli sterke i den troen, og det tror jeg albumet vil vise, sier Ally Brooke.

Albumet «Fifth Harmony» ligger på topp tre på iTunes i Norge og anerkjente Rolling Stones magazine har gitt den 3,5 av 5 stjerner. De fire har satset stort på samarbeid med kjente artister som Gucci Mane og Skrillex, for å øke oppmerksomheten rundt albumet.

GIRL POWER: Popgruppa Fifth Harmony ønsker å være gode forbilder for andre jenter i alle aldere, fra forskjellige land og med ulik bakgrunn. – Vi jenter må backe hverandre, sier de til VG. Foto: Klaudia Lech , VG

– Elsker Norge

I oktober 2016 spilte Fifth Harmony på Sentrum Scene i Oslo. De husker tre ting fra Norges-besøket: Kulde, ivrige fans og taco.

– Det var så kaldt den dagen, du aner ikke. Vi snek oss ut og kjøpte taco på en matvogn rett utenfor scenen, selv om vi egentlig ikke har lov til å gå ut alene. Selv om vi holdt på å fryse ihjel, smakte det himmelsk. Det var absolutt verdt det, ler Normani Kordei.

– Det jeg husker best fra besøket er at fansen var så utrolig glade for å se oss. Det var virkelig stort. Det var vårt første besøk i Norge, så det varmet å se engasjementet deres, sier Jauregui.

– Så mye at dere har lyst til å komme til Norge igjen?

– Absolutt! Jeg elsker Norge. Vi skal nok på Europa-turné med det nye albumet og da håper vi på et besøk i Norge.

SENKER SKULDRENE: Lauren Jauregui (f.v), Dinah Jane Hansen, Ally Brooke Hernandez og Normani Kordei forteller at de har jobbet hardt med sitt nye album. Etter å ha lest de gode terningkastene, kan medlemmene endelig slappe av. FOTO: KLAUDIA LECH, VG Foto: Lech Klaudia , VG

– Gjør det som er best for gruppa

I 2012 kom de på tredje plass i «X Factor» og fikk platekontrakt med Epic Records og Simon Cowells Syco Music. Selv om mange boyband gjorde det stort på denne tiden, var det lenge siden en gruppe bestående av bare kvinner hadde oppnådd samme suksess som for eksempel Pussycat Dolls og Spice Girls.

– Vi fikk høre at det er vanskelig, men jeg tror vår suksess bunner i at vi jobber hardt og ikke tenker på oss selv som individer, men som en gruppe. Vi gjør det som er best for gruppa – og det funker.

De fire hevder de er mer sammensveiset enn noen gang. Det turbulente året har ført de fire gjenværende medlemmene tettere sammen.

– Vi er veldig synkroniserte og enig i det meste. Vi krangler ikke, men tar i stedet godt vare på hverandre. Det er ikke noe som kan stoppe oss nå, sier Lauren.