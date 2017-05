Drake knuste Adeles rekord

Drake (30) vant 13 av de 22 Billboard-prisene han var nominert til.

Dermed har den kanadiske rapperen slått rekorden til balladedronningen Adele når det gjelder å håve inn flest trofeer i løpet av den prestisjetunge prisutdelingen. Adele vant 12 Billboard-priser i 2012.

Drake tok med mange opp på scenen i Las Vegas, deriblant faren og kollegene Nicki Minaj og Lil Wayne. Han sørget også for å sende en aldri så liten trøstehilsen til Adele:

– Jeg har hele familien min med meg her oppe. Men hold deg fast, Adele, for når du slipper ditt neste album, får du rekorden din tilbake.

STORFAMILIE: Drake omgitt av slekt og stjernevenner på scenen. Foto: AP



Drake vant priser for blant annet beste artist, beste Billboard-artist, beste mannlige artist og for mest strømmede og bestselgende musiker. Blant dem som måtte se seg slått, var Beyoncé, Arian Grande, Shawn Mendes, Justin Bieber, The Weeknd og ekskjæresten Rihanna.

Michael Jacksons 20 år gamle sønn Prince Michael var en av prisutdelerne som ropte Drake opp på podiet.

Drake besøkte Norge så sent som i mars i år. VGs anmelder var svært så begeistret og ga terningkast fem.

