Datteren AnnaKims hjerteskjærende farvel med faren Tom Petty

«Takk for all kjærligheten. Dette har vært den lengste dagen i mitt liv».

Tom Pettys datter (35) har tilbrakt dagen på sykehuset med faren etter at han fikk hjertestans natt til mandag, norsk tid.

Mens hun satt med sin bevisstløse far, bare timer før han ble erklært død i morgentimene tirsdag, delte hun en rekke instagram-bilder med sterke tekster, skriver People.com.

35-åringen er Pettys yngste datter. Han har både Adria og AnnaKim, som egentlig heter Kimberly, med sin første kone, Jane Benyo.

Det første bildet hun la etter meldingen om farens hjertestans, var et bilde av de to sammen med et lite barn.

«Vi elsker deg», lyder teksten.

Deretter la hun ut en rekke bilder utover dagen, mens den feilaktige nyheten om at faren allerede var død spredde seg i medier verden over.

TV-kanalen CBS meldte siterte nemlig først anonyme politikilder på at Petty var død, noe som ble gjengitt en rekke steder, også i VG. Annakim Petty reagerte spesielt på magasinet Rolling Stones gjengivelse:

Kort tid etter meldte TMZ at Petty lå bevisstløs på sykehuset, uten hjerneaktivitet, og at han ville dø i løpet av natten fordi familien ikke ville holde ham kunstig i live.

På et av bildene skriver AnnaKim:

«96 Tears var den første sangen min far lærte meg å spille. Takk for all kjærligheten. Dette har vært den lengste dagen i mitt liv».

Først klokken 20:40 lokal tid, 05:40 norsk tid, la familien ut bekreftelsen om at Tom Petty var død.

«På vegne av Tom Pettys familie, vi er knust over å meddele at vår far, ektemann, bror, leder og venn Tom Petty er død», heter det i meldingen.

AnnaKim fortsatte å legge ut en rekke bilder både før og etter familiens bekreftelse, blant annet av seg selv på sykehuset og gamle bilder av faren.

Hun skriver også på et av bildene at farens band var på plass på sykehuset. På et annet bilde skriver hun at faren gjorde alle sine drømmer til virkelighet.

«Jeg er takknemlig for å ha en av de største rockestjernene som far. Disse konsertene hjalp folk», skriver hun på et bilde av seg selv på konsert.

Deretter forteller hun om da hun var på konsert med faren bare en uke før han døde.

Det foreløpig siste bildet datteren har lagt ut er av teksten til Tom Petty-låten «Alright For Now».

Sorgmeldinger har uansett strømmet inn siden det ble kjent at Petty lå på sykehus.

– Dette er sjokkerende, knusende nyheter, sier Pettys venn og kollega Bob Dylan til Rolling Stone.

– Jeg verdsatte ham høyt. Han var en fantastisk artist, fylt av lyset, en venn, og jeg kommer aldri til å glemme ham.