Collins betalte 450 millioner for skilsmisser – er imot ektepakt

Artisten Phil Collins (66) synes ektepakter er uetiske, til tross for at han selv har punget ut minst 450 millioner kroner for sine skilsmisseoppgjør.

Det er i et intervju med Rolling Stone Australia briten snakker om sitt syn på ekteskapet. Selv har han hatt tre av dem – og de har kostet ham dyrt.

Ifølge Telegraph skilte han seg fra sin andre kone Jill Tavelman, som han har skuespillerdatteren Lily Collins med, i 1994, etter at han hadde forelsket seg i 22-årige Orianne Cevey. Da måtte Collins ut med 181 millioner kroner til Tavelman.

Sammen med eksen



Han giftet seg med Cevey i 1999 og fikk barna Nicholas og Matthew. Da paret skilte seg i 2008, endte han opp med å betale henne 25 millioner pund, eller 266 millioner kroner i oppgjøret. I 2015 ble paret likevel sammen igjen.

SISTE FORSØK: Phil Collins giftet seg med Orianne Ceveyi juli 1999 i Sveits. Deretter ble de skilt, og nå er de sammen igjen. Foto: , Reuters

– Vanligvis faller man inn i «Jeg vil aldri se deg igjen»-fasen etter en skilsmisse. Men Orianne og jeg holdt kontakten, vi hadde nær kontakt. Jeg ringte guttene omtrent hver dag. Det kan være veldig vanskelig å tilgi, men i vår situasjon følte vi begge at vi hadde gjort en feil. Ungene våre er selvsagt veldig glade for det, sier Collins.

På spørsmål om han ikke har vurdert en ektepakt før inngåelsen av ekteskap, svarer han:

– Jeg synes de er uetiske. De sier «Hei, kjære, jeg elsker deg for evig, men bar ei tilfelle …» Det kostet meg mye penger, men det er hva advokater gjør for deg. Uansett ser jeg ikke for meg å gifte meg igjen.

Rusmisbruker som pensjonist



Collins kunngjorde i 2015 at han ikke lenger var pensjonert, og han planlegger en turné i 2017. Den avgjørelsen kom etter at artisten nylig kastet seg på vannvogna.

– Jeg innså ikke at jeg var nær ved å dø. Om jeg hadde fortsatt å drikke, ville organene mine begynt å gi etter. Jeg forsto heller ikke hvordan det påvirket barna mine. Jeg falt om flere ganger fordi jeg blandet alkohol med smertestillende, forteller han og fortsetter:

KJENT DATTER: Phils datter Lily Collins er skuespiller og har blant annet spilt i «The Blind Side» og Snøhvit i «Lille speil på veggen der». Her er hun i Los Angeles i januar. Foto: Richard Shotwell , AP

– En gang jeg så på TV reiste jeg meg for å gi sønnene mine en klem, og jeg kollapset så tennene mine lagde to merker i flisene. Det var mye blod. Jeg husker at Matthew sa til barnepiken: «Pappa har falt!». Å la en 8-åring gjennomgå det, det får meg til å grøsse. Da jeg endelig sluttet, hadde familien begynt å gå i oppløsning. I løpet av seks måneder hadde de flyttet ut.

Briten har tidligere fortalt hvordan han ble alkoholiker da han var 55, pensjonert og skilt, men at han nå passer på hva han inntar.

Colins har også sønnen Simon Collins med Andrea Bertorelli, som han var gift med fra 1975 til 1980. I 2011 beregnet Formes Phils formue til 1,2 milliarder kroner.