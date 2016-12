Chris Medina venter barn med sin norske kjæreste

«What Are Words»-artisten Chris Medina (33) skal bli pappa – og nå planlegger han flytting til Norge.

– Jeg gleder meg, sier en lykkelig Medina til VG.

Husker du? Fant kjæreste i Norge

I dag kunne han og kjæresten Silje Skylstad Gotaas (30) dele den gode nyheten med resten av verden.

«Treet er pyntet, og vi sparte den beste julepynten til sist. Det magiske med akkurat dette treet, er at vi til neste jul vil feire jul med han eller henne til stede. Jeg kan trygt si at det å finne ut at jeg skal bli pappa, er den mest magiske gaven jeg noensinne har mottatt. God jul!», skriver den amerikanske artisten på Instagram under et bilde av treet, dekorert med ultralydbilde mellom julekulene.

På ultralyd i går

Medina, som for få uker siden var med i «Beat for Beat på NRK, forteller til VG at han kom til Norge søndag, og at de var på den aller første ultralydundersøkelsen i går. Nå venter en visumprosess for å få bli boende i Norge.

De ønsker ikke å røpe termindato, men sier at de venter en sommerbaby. Kjønn vet de heller ikke ennå – og kanskje ønsker de ikke å vite det heller før smårollingen er her.

FORELSKET: Silje Skylstad Gotaas og Chris Medina. Foto: PRIVAT

– Vi er veldig lykkelige og gleder oss enormt til å bli en liten familie, sier den vordende moren til VG.

Barnet er det første også for Oslo-kvinnen, som jobber i mediebransjen.

I fjor: Feiret sin første jul sammen

– Trodde ikke det var mulig

Paret møttes allerede under Medinas første norgesbesøk i 2011, men ble ikke kjærester før noen år senere.

– Hva hadde du tenkt hvis noen hadde sagt til deg for fem år siden at du skulle møte kjærligheten i Norge og få barn her?

– Da jeg besøkte Norge første gang, var jeg i en helt annen prosess og aktuell med «What Are Words». Jeg var usikker på fremtiden. Bare tanken på at jeg skulle få en baby noen gang, var nesten utenkelig. Jeg trodde ikke det var mulig. Og da Silje sølte en øl i fanget mitt under vårt første møte, slo det meg ikke at hun skulle bli mor til barnet mitt, ler 33-åringen.

Nå holder de på med å drodle aktuelle navn.

– Utfordringen er å finne noen som klinger godt på både engelsk og norsk. Jeg har hatt et par forslag, men de betyr visst noe helt forferdelig på norsk, humrer sangeren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

To og et halvt år har gått siden den tidligere «American Idol»-deltageren brøt med sin trafikkskadde forlovede Juliana Ramos (30) etter 13 år og satte punktum for en kjærlighetshistorie hele verden hadde fått innblikk i.

Medina rørte både «Idol»-dommerne og publikum med historien rundt sin daværende kjæreste. Like før de to skulle gifte seg i 2009, ble Ramos nemlig invalidisert i en trafikkulykke.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Juliana Ramos er fortsatt en viktig del av Medinas liv, og han har også presentert henne for sin nye kjæreste. Også i kommentarfeltet på sin egen Facebook-side, under nyheten om familieforøkelsen, forsikrer Medina at han vil beholde kontakten med Ramos.

Ramos kommenterte også bruddet på sin Facebook-side den gangen.

«Jeg vil bare at han skal være lykkelig, og dere vet alle at han er en fin fyr», skrev hun.

Til VG forteller Medina at han regner med fint å kunne balansere det å bo i Norge med hyppige besøk til hjembyen Chicago.

– Det aller viktigste for meg nå, er å være rundt Silje og barnet. Derfor ønsker jeg å bosette meg permanent i Norge. Men jeg gleder meg til å reise frem og tilbake mellom Oslo og Chicago. Det krever bare litt ekstra planlegging. Silje ser også frem til å reise over og presentere den lille for mine foreldre og besteforeldre.

«What Are Words», som er skrevet av norske Andre Lindal, lå 39 uker på VG-lista i 2011, 11 av dem på førsteplass. Medina er ellers kjent for låter som «One More Time» og «Something Kind of Wonderful».