Cher (71) ga publikum hakeslepp

Superstjernen Cher ble hedret med ikon-pris under Billboard Awards i Las Vegas søndag kveld.

Trodde du at bildet til venstre over er fra 1989, da Cher toppet listene med «Believe»? Tro om igjen. Begge bildene er fra nattens stjernedryss, men Cher valgte å kopiere sitt eget videostunt fra 28 år siden, og tre inn i det samme minimale, sølvfargede antrekket, og den samme parykken.

Husker du? Fan overfalt Cher

Sine 71 år til tross – Cher gikk heller ikke av veien for å iføre seg den sorte habitten hun brukte på turné samme året. Hun fremførte for øvrig både «Believe» og «If I Could Turn Back Time», sine store hitlåter fra snart 30 år tilbake.

Tilbakeblikk: Cher valgte norsk regissør

Og det var nesten som å skru tiden tilbake, skal vi tro amerikanske medier. ENews! beskriver sceneopptredenen som et hakeslepp-øyeblikk:

«Cher rocket prisutdelingen, og hele verden heiet på henne», skriver nettstedet.

Huffington Post skriver at «Cher killed it onstage».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TROFÉ: Gwen Stefani delte ut ikon-prisen til Cher. Foto: AFP

Fikk du med deg? Cher overrasket sønnen på homsegalla

Popdivaen gikk heller ikke tomhendt hjem. Gwen Stefani overrakte Cher det gjeve Ikon-trofeet.

– Jeg har drømt om dette siden jeg var fire år, og nå har jeg holdt på med det i 53 år, sa Cher til stor applaus fra forsamlingen.

– Det er ikke noe å applaudere for. Jeg fylte 71 år i går, og jeg kan holde planken i fem minutter. OK? Jeg bare sier det, fortsatte prisvinneren før hun la til:

– Jeg vil takke moren min. Da jeg var veldig ung, sa hun til meg: «Du kommer ikke til å bli den smarteste, og du kommer ikke til å bli den vakreste. Du blir ikke den mest talentfulle. Men du kommer til å være spesiell. Og da jeg møtte Sonny, sa han det samme. Og det var virkelig ikke noe ved meg som fikk noen andre til å tro at jeg kom til å bli spesiell.

Cher har solgt over 100 millioner plater på verdensbasis, og denne siste prisen føyer seg inn i den lange rekken med trofeer, deriblant Grammy.

I hardt vær: Cher saksøkt for rasisme