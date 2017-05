«Boyband» med bare jenter

Kina har nå fått sitt første «boyband» med kun kvinnelige medlemmer. FFC-Acrush spiller på den androgyne trenden.

Allerede før de hadde gitt ut singelen «Action» under en pressekonferanse i Beijing fredag, hadde «boybandet» sikret seg overskrifter og rundt 750.000 følgere på det populære sosiale nettverksmediet Weibo.

De fem medlemmene i FFC-Acrush er kvinner mellom 18 og 24 år, valgt ut gjennom audition-runder over hele Kina.

– Vi ønsker at jentene skal sprenge rammer, sier bandets agent, zhou Xiaobai, til Reuters.

Bandmedlemmene har kortklipte sveiser og fremstår med hva som tradisjonelt blir regnet som et maskulint image i musikkvideoen og på promobilder.

– Vi er et jenteband, men vi ser mer ut som vakre unge menn enn unge kvinner. Så boyband passer oss bedre, sier Min Junqian i bandet til CNN.

FFC-biten av bandnavnet kommer fra Fantastic Fotball Confederation, som sponser bandet. De skal lansere flere band med kvinner dette året. A-en i navnet referer til den greske guden Adonis – idolet for ung mannlig skjønnhet.

Ifølge BBC har vinneren av kinesiske «Norske talenter» i 2005, androgyne Li Yuchun, banet vei for mer flytende kjønnsroller i underholdningsindustrien i Kina. Manageren forteller også at de unngår å bruke pronomenene «han» og «hun», og i stedet bruker den kjønnsløse betegnelsen «meishaonian», som skal bety «vakker ungdom».

– Vi prøver bare å treffe den unike skjønnheten i det kjønnsnøytrale. Vi anerkjenner at denne gruppen mennesker representerer en spesiell type skjønnhet og «kjekkhet», og vi tror denne stilen kan bli en trend, sier sjefen for underholdningsselskapet bak bandet, Zhejiang Huati Culture Communication, Wang Tianhai.

FØRSTE PRESSEMØTE: FFC-Acrush-medlemmer bak scenen. Foto: Damir Sagolj , Reuters

Wang understreker også overfor CNN at imaget ikke er en gimmick. Lu Keran, An Jun Xi, Peng Xi Chen, Min Jun Qian and Lin Fan skal ha hatt denne stilen før de ble med i bandet.

– Jeg var en profesjonell selskapsdanser som kledde meg i sexy skjørt. Men i virkeligheten ligner min look på bandets, sier frontfigur Peng Xi Chen til CNN.

Å kle seg som et annet kjønn er langt fra noe nytt i Kina. Sexolog Li Yinhe peker på legenden om kvinnekrigeren Hua Mulan som kledde seg ut som mann for å kjempe i farens sted – også laget i Disney-versjonen «Mulan».

MØTTE PRESSEN:Fire av FFC-Acrushs fem medlemmer på scenen i Beijing fredag, der de ble presentert for pressen. Foto: Damir Sagolj , Reuters

– Dette popbandet er bare dagens versjon. Så folk i Kina vil ikke synes det er rart, sier Li til CNN.

Også spesialist i kjønnssosiologi i Kina, Jieyu Liu, mener linjene mellom kjønnene er i ferd med å viskes ut.

– Trenden er at bildet av hva som er mannlig og hva som er kvinnelig ikke er hugget i stein. Men det gjelder bare utseendet, grunnprinsippene har ikke endret seg.

Hun legger til at kjønnsrollene, spesielt for den eldre generasjonen i Kina, stort sett forblir de samme: Det forventes at menn skal tjene penger til familien og kvinner skal gifte seg.