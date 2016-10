Bob Dylan fremdeles stum om nobelpris

Bob Dylan (75) er ikke bare den første musikeren som får nobelprisen i litteratur. Hans taushet etter kunngjøringen er også unik.

Men Svenska Akademien har tatt høyde for at vinneren ikke kommer til Stockholm for å motta prisen. Det hører med til sjeldenhetene at prisvinnerne har forholdt seg tause så lenge.

– At du ikke har fått tak i vinneren på dagen når prisen kunngjøres, har skjedd mange ganger. Men at det har tatt så lang tid som dette, har knapt hendt tidligere, sier kanselliansvarlig Odd Zschiedrich ved akademiet.

– Men det er jo spesielle omstendigheter, han er på en stor turné. Jeg bare konstaterer at det er uvanlig, men jeg har ingen meninger om det, tilføyer han.

Dylan spilte blant annet konsert i Las Vegas torsdag etter kunngjøringen, og nevnte ikke prisen med ett ord.

– Vi fikk tak i hans nærmeste agent. Men Bob Dylan lå og sov foran en konsert, og vi har ennå ikke fått prate med ham, sa presseansvarlig Ulrika Kjellin, som også fortalte at komiteens sekretær Sara Danius prøvde å ringe Dylan hele torsdag, til VG.

Fest uansett

Enten Bob Dylan velger å komme til Stockholm eller ikke, blir det nobelfestligheter til hans ære lørdag 10. desember. Men akademiet håper å få tak i ham i løpet av uken.

SETTER SPOR: Et veggmaleri av den brasilianske artisten Eduardo Kobra i Minneapolis viser Bob Dylan. Foto: Craig Lassig , Reuters

– Vi har ingen tidsfrister, men avventer å få beskjed fra ham. Det har skjedd før at prisvinneren ikke har kommet, og da utarbeider vi et alternativt program, sier Jonna Pettersson, som er presseansvarlig for Nobelstiftelsen.

Ikke første gang

Flere forfattere har vært borte fra utdelingen. Det har blitt løst med alternative programmer.

Harold Pinter og Elfriede Jelinek deltok på store skjermer. Doris Lessings lege frarådet henne å reise. Hun skrev da en tale som hennes forlegger leste opp.

Da Tomas Tranströmer fikk prisen, ble det laget et program basert på hans dikt, siden dikteren hadde talevansker etter et hjerneslag.

