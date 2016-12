Nektes visum til India: Må avlyse festivaljobb

Electronica-duoen Krewella hevder de nektes visum til India på grunn av sin pakistanske bakgrunn.

Det er med en håndskreven hilsen på sosiale medier mandag kveld søstrene Jahan og Yasmine Yousaf opplyser at de ikke kommer til å spille på Sunburn-festivalen i India, der de skulle spilt 29. desember.

«Det er med tunge hjerter vi må informere dere om at på grunn av vår pakistanske bakgrunn, har vi gjentatte ganger blitt nektet visum, og vi kommer ikke til å kunne reise til India for å delta på Sunburn Festival. Folkene våre har forsøkt alle muligheter, men nå har vi ikke flere. Vi er så skuffet, siden vi gledet oss til å bli gjenforent med vårt Desi Krew. Vi håper forholdet mellom de to landene kan løse seg i nær fremtid. Fred og kjærlighet – Jahan & Yasmine»

I AKSJON: Jahan og Yasmine Yousaf i Krewella på MTV Fandom Awards i juli. Foto: Kevin Winter , AFP

Duoen, som har vært hovedtrekkplaster på en rekke EDM-festivaler, er pakistansk-amerikanere fra Illinois i USA.

Ifølge Billboard feirer Sunburn-festivalen 10-årsjubileum i år. Den går av stabelen i Pune fra 28. – 31. desember og har artister som Afrojack og Armin Van Buuren på plakaten.

Billboard siterer The Guardian på at det å oppgi at du har familiebånd til Pakistan kan utløse ekstra undersøkelser og forlenge visum-prosessen i India.

Sunburn skal være Asias største musikkfestival.

