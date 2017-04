Festival som Matoma skulle gjeste er avlyst – endte i kaos

Luksusfestival på Bahamas måtte avlyses før den første artisten gikk på scenen.

Den siste helgen i april og den første helgen i mai skulle musikkfestivalen «Fyre Festival» arrangeres på Exumas-øyene på Bahamas.

Mannen bak festivalen, rapperen Ja Rule, lovte en eksklusiv festivalopplevelse med privatfly til og fra øyen, losji i luksuriøse telt, private boliger eller på yachter, mat inkludert i konsertbilletten, aktiviteter som yoga og padling, samt store artister på scenen.

På programmet sto artister som Tyga, Blink 182, Major Lazer, og Disclosure, samt norske Matoma.

Modeller som og Bella Hadid, Hailey Baldwin og Emily Ratajkowski ble hentet inn for å reklamere for festivalen, som solgte festivalpass for mellom 8.500 og 102.000 kroner.

Men ting gikk ikke etter planen, melder flere amerikanske medier. Ifølge E News dukket ingen av store artisten opp på festivalen.

Blink-182 avlyste sin konsert torsdag, ifølge kjendisnettstedet. Forklaringen til bandet var at de ikke var sikre på at festivalen kunne tilby dem det de trengte for å gi fansen en konsert med kvalitet.

Utsatt på ubestemt tid

Da festivalgjengerne ankom Bahamas-øya denne helgen, ble det raskt klart at det ikke ville bli en luksusfestival.

De luksuriøse teltene viste seg å være telt uten gulv, privatflyene var «pensjonerte kommersielle fly», maten som ble tilbudt var brød med ost, området hadde ikke elektrisitet og bagasjen til gjestene var låst inne i containere, ifølge E News.

Da flere ønsket å forlate øya fredag kveld, oppsto det angivelig kaos på den lokale flyplassen, og festivalgjengerne skal ha måttet vente i opptil 12 timer før de kom seg på et fly.

Fyre Festival har selv kommet med en uttalelse, hvor de skriver at de nå jobber med å få tak i transport som kan frakte gjesten av øya.

«På grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, var ikke den fysiske infrastrukturen på plass i tide, og vi klarte ikke å oppfylle vår visjon på en måte som var sikker og hyggelig for våre gjester», skriver festivalen på sin nettside.

Videre skriver de at festivalen er utsatt på ubestemt tid, og at de nå vil undersøke om og når de kan gjennomføre festivalen slik de hadde forestilt seg.

Arrangørene sier i en uttalelse til Billboard at de som var på festivalen vil få refundert billettene og bli tilbudt gratis VIP-pass til neste års festival.

Rapperen Ja Rule sier til Rolling Stone at han er «knust».

– Mine partnere og jeg ville at dette skulle være en fantastisk event, og det var ikke svindel, som noen melder om. Jeg vet ikke hvorfor alt gikk så galt, men jeg jobber med å gjøre det bra igjen ved å sørge for at alle får refundert pengene sine, sier Ja Rule til magasinet og beklager til alle som hadde kjøpt billetter.

PÅ TURNE: DJ-stjernen Matoma var en av artistene som skulle spille på Fyre Festival. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Matoma sto på programmet

Festivalen reklamerte tidlig i år med at den norske DJ-en Matoma, som egentlig heter Tom Stræte Lagergren, var en årets artister. På Matomas turnéliste står det at han skulle opptre på Fyre Festival 5. mai.

Torsdag skrev Matoma på Instagram at han skulle reise til Bahamas og Fyre Festival på fredag.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Matomas manager lørdag, og det er uklart om den norske artisten i det hele tatt reiste til øya på Bahamas.