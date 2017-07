Arrangør av skandalefestival på Bahamas arrestert

Arrangørene av Fyre Festival lovte luksuriøse telt, gourmetmat og supermodeller. Nå er en av dem siktet for bedrageri.

«Festivalens mangel på tilstrekkelig mat, vann, ly og medisinsk omsorg skapte en farlig og panisk situasjon blant deltakerne, som plutselig var strandet på en øde øy uten forsyninger. Det var mer som å være med på «The Hunger Games» eller «Lord of the Flies», står det i et søksmål mot arrangørene, ifølge The Guardian.

Festivalen ble avlyst allerede før den første artisten hadde gått på scenen, og søksmålene kom raskt. Nå fortsetter altså problemene for arrangørene.

En av de to, Billy McFarland, ble fredag arrestert, siktet for overføringsbedrageri, skriver New York Times.

– McFarland har angivelig framlagt falske dokumenter for å få investorer til å gå inn med en million dollar i firmaet og fiaskoen Fyre Festival, sier fungerende statsadvokat i Souther District of New York, Joon H. Kim.

Den andre arrangøren, rapperen Ja Rule, lovte en eksklusiv festivalopplevelse med privatfly til og fra øyen, losji i luksuriøse telt, private boliger eller på yachter, mat inkludert i konsertbilletten, aktiviteter som yoga og padling, samt store artister på scenen.

Ja Rule – eller Jeffrey Atkins, som han egentlig heter – er ikke arrestert.

På programmet sto artister som Tyga, Blink 182, Major Lazer, og Disclosure, samt norske Matoma.



Modeller som Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin og Emily Ratajkowski ble hentet inn for å reklamere for festivalen, som solgte festivalpass for mellom 8.500 og 102.000 kroner. Jenner har senere fjernet all reklame for festivalen.