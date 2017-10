Plateanmeldelse: Store P – «Rommet»

Uimotståelig sexpop.

ALBUM: HIP HOP

Store P

«Rommet»

Skillelinjene mellom rap og R&B har aldri vært spinklere enn de er i dag.

Den første til virkelig å utforske den gyldne gråsonen mellom de to urbansjangrene her til lands var det bergenske A-lagets alien, Store P. Han ble dusjet i toppkarakterer av en nesten samlet norsk musikkpresse for solodebuten «Regnmannen» (2014).

I skrivende stund toppes både den globale Spotify-listen og VG-lista med Post Malone og 21 Savage-samarbeidet «Rockstar», en god indikasjon på at syngerapping i dag er normen og ikke unntaket.

Og nå som brorparten av yngre norske rappere følger trenden, er ikke Store P like enestående i terrenget som han var for tre år siden.

«Rommet» har mer av den samme vinnerformelen. Den bygger videre på styrkene hans som løssluppen rapper, detaljfiksert produsent og øreslikkende harmonisjef.

Jukkegospel



Melodiøst bikker det enda lenger over til kåt og fengende R&B, glasert av atmosfæriske synther og brumlende og småskeiv bass – dette er rett og slett slibrig og uimotståelig sexpop.

Altså, stønnelyder gjøres om til refreng på både «Ao» og «Utro», mens både tittelsporet og «Dypt» er pur nittitalls jukkegospel.

Hans besettelser er formet av de hypermaskuline tropene fra musikken han vokste opp med: fete biler, dop og damer – eller «tøser», som han liker å si – men fortellerstemmen hans er så personlig og ufiltrert at man kobler seg på hedonismen.

Teksten på «Nais Body», en låt som gjenforener A-laget, er derimot så uanstendig at jeg sliter med å gjengi den på trykk, men den klarer likevel å få meg på gli i «zoom zoom»-partiet.

Denne gangen er han mer et produkt av samtiden enn et oppspark til fremtiden, men Store P får deg til synge med, enten du vil eller ikke.

BESTE LÅT: «Vi esje herfra»

SANDEEP SINGH