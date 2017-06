Plateanmeldelse: Stavangerkameratene – «Stavangerkameratene»

Fire blyge harryer som bare vil bli holdt.

ALBUM: POP

Stavangerkameratene

«Stavangerkameratene»



(daWorks/Musikkoperatørene)

Stakkars Stavanger. Oljebransjen kneler. Ingen sammenslåing med Sandnes. Viking røk ut av cupen mot lille EIK fra Egersund.

Heldigvis har de kamerater. Fire tidligere deltakere fra ulike TV2-realityshow: Tommy Fredvang, Glenn Lyse, Ole Alexander Mæland og Kjartan Salvesen. Du husker muligens ikke helt hvem som var med hvor. Det er ikke så viktig.

Dette, egentlig et enkelt eventunderholdningsinnfall, har overmannet verdens tidligere rikeste by. Med blant annet en norskspråklig versjon av Aviciis «Wake Me Up», gjort om til akustiskkveld-på-puben-format, og egenskrevet intens poprock som hungrer etter kroppskontakt.

Man må muligens stamme fra Rogaland for virkelig å forstå dybden. Tilfeldigvis gjør undertegnede det. Følg med.

Full dryl



Sett utenfra er det enkelt å avskrive kvartetten som fire tôger med all verdens selvtillit. Bråkjekke karer hvis misjon bare er å lage god stemning og festmusikk. Der volumknappen for allsangrefreng og få indre motforestillinger er på full dryl.

Pirker man i den tøffe overflaten avsløres derimot fire sjenerte typer som er veldig interessert i å få seg kjæreste. Eller «sinnsykt hoien», som det heter på sånn passe god siddis.

Tekstlig kommer dette frem i milde framstøt som «du e så deilig og flotte, kan takka mor di og far din for det». Eller rene stalkertrusler av typen «hvis du seie kå du hette, så finne eg deg på nettet». For ikke å glemme filosofi som «tenk om det var krig og ingen møtte opp, då ville det vært fred på jordå». Samt mer tolkbare «vil du shalalalala med meg, så ska eg shalalalala med deg».

Resultatet er klønete og kleint, nesten innestengt innbitt. Som om de egentlig bare vil ha en klem.

Gi dem det. Og ikke la det stoppe der. La dette bli årets «klem-en-siddis»-dag.

Med slike kamerater trenger i alle fall ikke Stavanger flere fiender.

BESTE LÅT: «Forelska meg i deg igjen»

TOR MARTIN BØE