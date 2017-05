Uskarpt snapshot fra sentrum av norsk popvirkelighet.

EP: POP

Sigrid



«Don’t Kill My Vibe EP»



(Petroleum)

Blant folk som bryr seg om sånt har 20 år gamle Sigrid Raabe måttet bære sin del av ansvaret for nasjonens popfremtid en god stund allerede.

Men det var tidligere i år det virkelig løsnet for sunnmøringen: Singelen «Don’t Kill My Vibe» har berettiget herjet spillelister her hjemme og vakt oppsikt ute i verden, mens konsertene under Bylarm i mars temmelig unisont ble hyllet som rene eksplosjoner av sjarm og spilleglede.

Denne debut-EPen gjør imidlertid lite for å ta vare på det betydelige momentumet knyttet til artisten og merkevaren Sigrid.

Tvert imot oppleves den sammenrasket og uforløst – og litt gnien, bygd opp som den er rundt det forlengst hitsertifiserte tittelsporet.

Det hjelper lite at «...Vibe» er det suverene høydepunktet blant disse fire sangene.

Nærmest kommer hun på den ferske singelen «Plot Twist», som innehar noe av den samme uimotståelige og uvørne kvaliteten som preger hennes hittil største øyeblikk.

Joda, tidsriktige markører som «tropiske» detaljer og euforiske vokalutbrudd kan krysses av for, men Raabes ofte slående hese stemme krenger godt mot en insisterende sirupssynthbass.

Verre er det med den både lyrisk og melodisk i overkant enkle «Fake Friends», som aldri truer med å ta steget over i noe essensielt. Den akustiske pianoballaden «Dynamite» er i beste fall et brukbart verktøy for vokalisten Sigrid, men lite annet.

Proft og trygt, det hele, men i manko på eksperimenteringsviljen denne fasen av karrieren på mange vis er skreddersydd for.

Sigrids potensial er like stort som det er åpenbart, og det er lett å nikke håpefullt med når hun synger «you’re safe as a mountain, but know that I am dynamite».

Mer krutt i monitor neste gang, takk.

BESTE LÅT: «Don’t Kill My Vibe»

MARIUS ASP