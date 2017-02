Plateanmeldelse Kurt Nilsen - «Amazing»: Lite fantastisk

Mer masing enn amazing.

Coveret er heldekkende svart med rød skrift og forsvinnende bokstaver. Aner man en dunklere Nilsen, en som graver i seg selv og sin karriere? Er det uttrykk for refleksjon og graving, i et mørke vi ikke har ant latent ulmende bak det lure, smilende fjeset?

Næh, det er bare et uttrykk for latskap.

Ingen har orket å hyre en fotograf. Eller en designer. Ingen har orket å gjøre mer enn det aller mest nødvendige. Og det er hele utfordringen med Nilsens første album på fire år. Det finnes ikke noe å ønske om å gjør mer enn akkurat det som er nødvendig.

Ironisk nok handler tekstene derimot mye om å ta risiko.

Om å lure på hva som er på den andre siden av forhold. Om å ikke slutte å drømme, og om å gi alt. Albumet består likefullt av toner for folk som tenker på musikk som et møbel.

Ingenting kommersielt galt i det, men det går an å ha ambisjoner utover å være en helt grei lenestol. Muligens var det framoverlent nok å være norsktalende i forrige runde. Eller muligens fordi det ikke gjør noen merkbar forskjell for Nilsens karriere uansett. Vi snakker tross alt om selveste Julekongen. Spesielt i hjembyen Bergen blir man nesten sett rart på om man ikke skal på en av Kurtens julekonserter.

De om det.

Kurt Nilsen 2017 er nok en gang summen av alle inspirasjonskildene sine. Tenk på en låt med gitar i bildet og du finner linjer med samme klang her. Det er vanskelig å finne en akkordrekke eller melodilinje som på en eller annen måte ikke har vært prøvd tidligere. Håndverksmessig seig og finprodusert radiopop med akkurat passe countryknekk. «Horizon» er den låten som føles mest annerledes - fordi den legger seg nærmere Kent enn Coldplay. En sånn mørkfin poplåt som både fungerer til radio og nest siste dans.

Ellers er det er mye som kunne vært U2 (og ikke bare fordi Nilsens klokkeklare vokale minner om deres vokalist), spesielt den «Stuck in a moment»-lignende «Careful with my heart» (som for øvrig har linja «careful with my heart - it's the only one I got».) Det hadde vært mer interessant om det hadde vært mer Kurt Nilsen.

BESTE LÅT: «Horizon»

TOR MARTIN BØE