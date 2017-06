Plateanmeldelse: Halsey – «Hopeless Fountain Kingdom»

Deppepop med solid norsk drahjelp.

ALBUM: POP

Halsey

«Hopeless Fountain Kingdom»

(Astralwerks/Universal)

«Alternativ pop» var det man kalte Ashley «Halsey» Frangipane da hun slo gjennom med «Badlands» for to år siden.

Det skal sies at livet til dette biseksuelle blandingsbarnet nok er litt mer alternativt enn musikken hennes.

På denne bruddplaten (et mulig motsvar til den norske ekskjæresten Lidos bruddplate fra i fjor) opererer Halsey trygt innenfor det som nå har blitt den kontemporære popens rammer.

Det går i synd, synth og smerte, men Halsey skiller seg fra røkla med sin totale hengivenhet til ordene.

Karisma



Hun er avmålt, men har likevel en vokalkarisma som gjør deg kjent med følelsen bak hver stavelse og en meloditeft som sørger for at den slår ekko forbi øregangene.

DRISTIG STIL: Halsey har det med å vekke oppsikt på rød løper. Her ved BMI Pop Awards i LA nylig. Foto: AFP

Innlevelsen har selvsagt litt å gjøre med at hun skriver låtene selv, men hun er heller ikke redd for å ta imot hjelp fra låtskrivere som Justin Tranter, Sia Furler og The Weeknd.

Sistnevnte har co-skrevet den Cashmere Cat-produserte «Eyes Closed», et av platens sterkeste numre så fort man glemmer hvor mye den ligner på The Weeknds egne låter (spesielt «The Birds» og «The Hills»).

Eksen og katten



Den får nesten «originalene» til å blekne. Refrenget der Halsey synger «If I keep my eyes closed he looks just like you/But he won’t stay/They never do» er hjerteskjærende og fengende på én gang. Popens viktigste prøve er dermed bestått.

GUL/KUL: Halsey. Foto: AFP

Andre høydepunkter er den hakkete soul-biten «Alone», samt «Lie» med Quavo (som snart overgår Kendrick i antall gjestevers) som rister i ryggraden.

Sistnevnte låt er produsert av Lido, og den norske produksjonshjelpen stopper ikke der. Eksen og katten bidrar på åtte av de 13 sporene.

Men det er duetten med Lauren Jaregui fra Fifth Harmony som er kulmineringspunktet.

Greg Kurstins produksjon er enkel, men med drivet i de «Windowlicker»-aktige trommene og sommerens kanskje sterkeste topplinje, er «Strangers» nærmest en perfekt poplåt.

«Hopeless Fountain Kingdom» er på ingen måte banebrytende. Men iblant er det nok å bare være bra.

BESTE LÅT: «Strangers»

SANDEEP SINGH