Plateanmeldelse: Ed Sheeran – «÷»

En «lik og del»-plate.

ALBUM: POP

Ed Sheeran

«÷»

(Atlantic/Warner)

Ed Sheeran er muligens verdens greieste fyr.

I alle fall ser han ut som det. Og oppfører seg slik.

Les også: – Mange stjeler fra Kygo

Politiet i Norfolk & Suffolk reagerte på at han på «Castle On The Hill» synger om å kjøre i 90 Mph. Altfor fort (tilsvarer 144 km/t).

Sheeran ble skikkelig lei seg og beklaget. Grei fyr.

Plateselskapet responderte med å trykke promoplakater hvor det stod «drive safely».

OK, så har også greie fyrer noen litt for kyniske folk rundt seg. Men det er lov når man har et så ekstremt gjennomslag i dagens popmusikk.

Sjekk: Ed Sheeran hater sosiale medier

I løpet av den snaue måneden «Shape Of You» og «Castle On The Hill» har vært ute har de til sammen innbrakt over 600 millioner streams på Spotify alene. Til sammenligning har Kygo drøye 489 millioner på sin mest populære låt etter to år.

Nå er ikke musikk et regneark der flere streams innebærer høyere kvalitet, men i Sheerans tilfelle har det etterhvert blitt det. Briten bruker kun matematiske tegn for å skille albumene. Fra «X» til «+» til den nye, «÷» («divide»).

Det er vel også en måte å si det på – at han egentlig ikke prøver på noe nytt.

Han skal ha kredd for å klare å gjøre singer/songwriter-sjangeren til det samme som Adele: Folk som faktisk kan synge og spille, som kunne ha fungert like bra på pub, og som blir så store at de fyller Wembley Stadion. Alene.

Det er noe absurd og eventyrlig over den dimensjonen av historien. Hvilket han også refererer til i åpningslåten «Erase», der han rapper mer enn han synger. For øvrig denne kombinasjonen av hip hop og viseplukk som gjør 26-åringen litt mer interessant.

(anmeldelsen fortsetter under klippet)

Låtene er akkurat så finsmurte og ufarlige som slikt maskineri skal være. Det biter sjelden, men er heller aldri plagsomt. Flere ganger glemte jeg nesten at jeg hørte på platen.

Det er fordi Sheeran fullstendig mangler særpreg. Den lett knirkete, koselige og passe mørke stemmen er som designet til å bli likt av flest mulig. Tekstene er banale, enkle. («I’ve met an angel in person, and she looks perfect» eller nesten naivt idiotiske («She played a fiddle in an irish band, fell in love with an englishman»).

Teksten på «New Man» er derimot ganske morsom, med han nye kjæresten som eier hver eneste Ministry-CD. Og sannelig sprer ikke Sheeran om seg med litt afrikansk highlifepop på «Bibi Be Ye Ye» på slutten. Helt ordinært det også.

For verden greieste fyr er også verdens mest ordinære fyr. Verdens mest ordinære fyr lager selvsagt verdens mest ordinære musikk. Det er muligens akkurat det de fleste trenger.

Universitetet i Groningen har kommet opp med en formel som beskriver hva som gjør at popmusikk virker. Det betyr ikke at svaret kommer fra en enkel ligning, selv om det virker som om Sheeran tror det.

Neste tegn i albumrekka er for øvrig «-». Eller minus.

BESTE LÅT: «New Man»

TOR MARTIN BØE