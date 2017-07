Plateanmeldelse: Calvin Harris – «Funk Wav Bounces Vol. 1»

Stekeskotten har det endelig gøy igjen.

ALBUM: POP

Calvin Harris

«Funk Wav Bounces Vol. 1»

Sist Calvin Harris slapp plate, «Motion» (2014), var det påfallende lite sjarm å spore.

Før vaskebrettet, før kjendiskjærestene og før jobben som verdens rikeste DJ, var Harris – eller Adam Wiles, som hans mor kanskje kaller ham – bare en rufsete nerd som lagde ufattelig morsom musikk iblant.

Men etter hvert ble det klart at joviale godbiter som «Acceptable In The 80s» og «Dance Wiv Me» ikke var veien å gå om man vil bli styrtrik.

Solstek



Gjennom formularisk og kjølig EDM produserte Harris hit på hit, og han har turnert verden som blodbetalt festdirigent (vi snakker svimlende $60 millioner i året her).

GJEST: Frank Ocean. Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE

Likevel, når man har sittet på tronen i fire år er det lett å fantasere om enklere tider da alt bare var uhøytidelig og gøyalt.

På Harris’ nye prosjekt er det solsteken som gjelder. «Funk Wav Bounces Vol. 1» er hans vei tilbake til de sjarmerende røttene.

Putrende



Det er ikke amatører på jobb her: Pharrell, Ariana Grande, Future, Thugga, Migos, Nicki Minaj, Katy Perry og selveste Frank Ocean er med på Harris’ reise hjem.

Sistnevnte er nok årets mest usannsynlige samarbeid, men komboen Ocean og Migos gjør skiveåpneren «Slide» til den mest putrende og fengslende sommerhiten i år.

GJEST: Ariana Grande. Foto: REUTERS

Ingen av de andre sporene matcher den synergien, men flere fortjener en høy plassering på sommerlisten. «Rollin’» med Future og Khalid har en upåklagelig klang av Mizell-brødrenes fjerne idyll, mens «Prayers Up» er seig cruise-musikk.

Og på tross av de mange store egoene her, klarer platen å holde seg temperert og tilbakelent, på grensen til heismusikk.

Glatt funk



Men denne heisen er åpen, og slipper sommerbrisen inn gjennom berusende akkorder, klassiske analoge synther og snertne bidrag fra LinnDrum, verdens beste trommemaskin.

GJEST: Katy Perry. Foto: AP

På tross av magnetismen i materialet, skinner det gjennom at Calvin Harris er litt for opptatt av å fremstå som kul med alle disse hippe vennene, og funken albumtittelen skryter av blir i overkant glatt til tider.

Briljante



Det er ingen direkte dårlige låter her, men det er flere som ikke lever opp til potensialet i stjernenavnene, som «Heatstroke» og «Feels», begge gjestet av Pharrell og henholdsvis Grande og Perry.

GJESTER: Migos. Foto: AP

Platen hales ut av Jessie Reyez på «Hard To Love», platens mest ektefølte, og Kehlani og Lil Yachty er begge briljante på old school electro-saken «Faking It».

Det er fristende å be om en mer muskuløs bass, men den uvante spinkelheten gir også låten en unik signatur før de spretne 808-trommene sparker inn.

Selv om albumet slutter nesten like godt som det starter, veies det ned av en ujevn midtdel.

Men det er ikke vanskelig å fastslå at dette er Calvin Harris’ beste plate noensinne.

BESTE LÅT: «Slide»

SANDEEP SINGH