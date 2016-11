Bruno blid!

Bruno Mars



«24K Magic»



(Atlantic/Warner)

Hadde du fortalt meg for fem år siden at det glisende fedoratrynet Bruno «Mraz» var mannen som skulle gjøre funk populært igjen, hadde jeg humret høflig og aldri tatt deg på alvor igjen.

En del av skepsisen forsvant dog da han besøkte Oslo for tre år siden, med et fyrverkeri av et funkband bak seg.

Selv viste også Bruno Mars seg til å være en liten kinaputt på scenen, men det var ikke før han teamet opp med Mark Ronson og kanaliserte litt Morris Day at energien hans kom seg til rette i studio.

14 uker på toppen av Billboard påvirker selvsagt retningen videre. Så, her er et helt album som i likhet med «Uptown Funk» hedrer fortidens R & B.

Det er først og fremst sounden til Bruno Mars og produksjonsteamet hans Shampoo Press & Curl (tidligere kjent som The Smeezingtons) som gjør «24K Magic», Mars’ tredje plate, til hans mest funky, glamorøse og artige hittil.

Blodseksuell



Tittelsporet er et dypt nikk til talkbox-legenden Roger Troutman (fra Zapp & Roger), «Perm» er så James Brown at det nesten blir parodisk og den sviskete «Versace On The Floor» er så «Sexual Healing»-glatt at den blir hysterisk.

Bobby Brown- og Bel Biv Devoe-referansene i «Finesse» er hundre prosent innenfor. Men Bruno er best der referansene ikke er skrevet i stein.

«Chunky» er en groovy, midtempo Shalamar-aktig sak, mens den T-Pain-forfattede «Straight Up & Down» er platens melodisk sterkeste og generelt mest sjarmerende sak.

Platens høydepunkt er likevel den blodseksuelle post-diskoen i «Calling All My Lovelies».

Kul og rik



På tross av at albumet er en eneste stor lykkepille, hemmes den av de generiske tekstene. «24K Magic» handler stort sett om hvor kul og rik Bruno er, og hvor rå han er med damer.

De minneverdige erklæringene hans fra låter som «Grenade» og «When I Was Your Man» er ikke å spore her.

Han blir kanskje for opptatt av å gjenskape fortiden og formidle svart musikkhistorie fremfor å representere seg selv.

Men heller Bruno med gullring på lillefingeren enn med fedora på hodet.

BESTE LÅT: «Calling All My Lovelies»

SANDEEP SINGH