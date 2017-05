Låtanmeldelse: Dagny – «Wearing Nothing»

Nakenpop ved første ørekast, avkledd sommernykke ved andre.

LÅT: POP

Dagny

«Wearing Nothing»

(Propeller)

Nei, det er ikke en hyllest til nudismens ulike grader av frihet Dagny Norvoll Sandvik prøver å gjøre til årets sommerhit.

«Wearing Nothing» handler verken om å kle av seg strandlige eller skoglige omgivelser. I alle fall ikke om man ikke kaster tekstilene sammen med noen.

Hennes nye singel er langt fra like rockegøyal som fjorårets «Ultraviolet»-EP.

Noen kan til og med finne det for godt å bli skuffet over at hun går i en mye tydeligere elektronisk retning.

«Call and response»-pop med synth er ikke et musikalsk felt som trygler om flere aktører.

Og i alle fall ikke med tekster som handler om at det er digg å være naken.

Ja, jeg ser på dere, Ida Marias «I Like You So Much Better When You’re Naked», Julie Bergan og Astrid Smeplass' «Undressed», og, eh, Sterk Naken og Biltyvenes «Sommerlykke».

I BRANSJEN: Dagny. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

«Wearing Nothing» er en god melankolsk og passe tempoglad sak. Som altså handler om at det er ålreit å være naken sammen med noen.

Lavprispoeng



Hun synger fremdeles kontrollert og avdempet. Slik tar hun det banale lavprispoenget i teksten fra idiotisk til idiotisk fengende.

I alle fall nesten.

Hele låten spiller opp til et fantastisk, ropende refreng som aldri helt kommer. Droppet er mye mindre interessant enn resten. En antiklimaks selv ikke det søte synthriffet kan redde.

Men det er noe med denne bilpopmusikken Dagny virkelig mestrer. Kall det tyggegummipop, tøysepop eller hva du vil. «Wearing Nothing» er tross alt et mer enn godt nok stykke frittgående dansepop.

Uavhengig av hva man velger å ha på seg.

TOR MARTIN BØE