Låtanmeldelse: Admiral P feat. OnklP & Eben Jr. – «Bobler»

Hjernedødt, gjort riktig.

LÅT: REGGAE

Admiral P feat. OnklP & Eben Jr.



«Bobler»

(Knirckefritt)

Sist admiralen og onkelen slo P-ene sine sammen var på den forglemmelige «Hatere» for tre år siden. Nå reiser de kjerringa ved å plante låttittelen «Bobler» i lytterens temporallapp.

I løpet av de 180 sekundene sangen varer, sies «bobler», eller en avart av ordet, over 150 ganger (ja, jeg telte).

Les også: Mistet kompis – ærer ham med ny låt

Med et hvilket som helst annet ord, hadde jeg nok introdusert høyttaleren min for en spiss gjenstand kjapt, men Onkel, Admiral og refrengmann Eben bruker verdens mest avvæpnende sammensetning av bokstaver for alt det er verdt.

LEVERER SOMMERHIT-SØKNAD: Eben Jr. (t.v.), Admiral P og OnklP. Foto: KNIRCKEFRITT

Steke og sikle



Bare smak på ordet «boble», eller dens angliske slektning, «bubble», for den saks skyld. Det er nesten så man hører punjabi-varianten «bulbula» et sted i låten også.

Så du? Admiral P i dramatisk bilkrasj med hest

Riktig nok skal jeg ikke nøle med å innrømme at «Bobler» er stokk stupid. Og spesielt ved første lytt.

Ordet brukes stort sett som en metafor for rumpe og twerking, men selvfølgelig også sjampis og goood stemning.

Men låtens bejublende vibber er så smittefarlige at man vil steke og sikle om hverandre.

Lykkepille



Mest av alt viser alle tre at de mestrer hva enn fag det er som omfatter «karibisk lykkepille».

Admiralen gjør greia si og Onkl viser at han er flytende på dancehall. Det beviser han ved å bryte rappingen med stakkato linjer over en enkel orgel-skank: «Overalt er heftig, bob-e-ler så sexy, bob-e-ler som såpe, bob-e-ler som Pepsi» kunne man ha danset til på repeat i flere minutter.

Hele andreverset til Admiralen, med knallåpneren «nå er det boblings på gang» er også en fryd. Og så kommer Ebens karikerte Apache Indian-aktige refreng, som er så enkelt at du kan det utenat før du har hørt det.

«Bobler» er altså dum nok til å bli en sommerhit, men også fet nok til at den fortjener det.

SANDEEP SINGH