Konsertanmeldelse: Zara Larsson, Bergenfest

Zara Larsson trenger ikke sikte mot stjernene. Hun er der allerede.

KONSERT: Zara Larsson

STED: Bergenhus Festning



PUBLIKUM: ca. 6000

Man kan mene så mangt om Zara Larsson. Reservert er hun på ingen måte. 19-åringen har en attityd (som det heter på svensk) som roper ut ambisjoner langt høyere enn å spille før headlinerne i en liten vestlandsby en litt over middels fin dag i juni.

Etter oppvisningen på denne over middels fine dagen i juni er det i alle fall åpenbart at hun lett kunne avsluttet kvelden. Samtidig behandler hun den lille vestlandsbyen som en metropol.

BALANSERT SENSUELL: Zara Larsson.

For: Alle som har brukt dagen på det nye albumet til Lorde vet hvor smart og likandes vrienvrang popmusikk kan være om den først vil. Larssons vri på gamle rim og dansevendinger er noen ganger innertiere av skinnende gull, andre ganger noe som bare ramler sånn mer enn middels sammen. På hjemmeanlegget, altså.

Live er det en helt annen sak.

Mesterstykke



Der går det fra stødig marsjering med stødig band, til vill dansing i dansemedley før tunge bassfall i «Ain’t My fault». Fra jovial dansepop med balansert sensuell kant, til sjøl-coaching og løpeøvelser for fire dansere og en vokalist.

UPP MED HÄNDERNA: Zara Larsson.

Og så kommer den vokale bredden. Den er til å miste pusten av. Og i alle fall umulig ikke å la seg imponere av. At hun i tillegg mestrer snakkesynging på nippet til rapping gjør ikke mesterstykket mindre imponerende.

Dessuten har hun snakkekompetanse av det trivelige programlederslaget: «Bergen! Mår ni bra? Jättekul att vara här. Upp med händerna allihopa!» (Ja, du kan sette inn din egen vits om treningssenter her.)

Godis til slutt



Av de ti personene hun har med seg på scenen, er det danserne som har fått på seg offisiell merch. Artig balansert mot et publikum som egentlig er overklare for en viss norsk duo og allerede har gått bananas etter oppblåste rosa griser i merchboden.

Men sorry, Karpe Diem: I kveld tilhører rosafargen en tidligere talentkonkurransevinner fra Stockholmsområdet.

Om det er som mindfullnessbakgrunner med rosa timelapse-skyer over fjell på «What They Say», dalende penger på «Make That Money Girl» eller bare generelt i røyken mot Wizkids innspilte vers på «Sundown».

Alt er i rosa. Ikke overdrevent rosa, men rosa. Om hun ikke får til denne popkarrieren (usannsynlig, jeg vet) så kan hun når som helst trekke seg tilbake som livscoach og optimismetrener.

Det viser hun når hun kjører lureintro på det hun introduserer som «en sista låt», som selvsagt er «over en halv milliard på Spotify»-hiten «Lush Life». «Världens bästa sommarlåt», som hun ubeskjedent kaller den selv til slutt.

Akkurat der og da har hun helt rett i det.

TOR MARTIN BØE