Konsertanmeldelse: The Weeknd

En ganske hverdagslig sak.

KONSERT: The Weeknd

STED: Bergenhus Festning

PUBLIKUM: ca. 15 000

Hedonist. Nihilist. Posør. Hedersbetegnelsene er mange når man skal omtale Abel Tesfaye. At han skulle være småforvirret og nesten fraværende på scenen er ikke en av dem.

Det er han derimot i Bergen. Det vil si: Han gauler noen innøvde fraser om «It feels so good to be back in Norway», «Jump!» og «you guys look so beautiful tonight».

TURNERER: The Weeknd er på rundtur i sommer, her på Roskilde 28. juni. Foto: AFP

Men showet hans, som forøvrig er forunderlig kort og over på en knapp time, baserer seg på ett eneste triks. En enorm lysrigg som løfter og senker seg over scenen, som et svært trekantet romskip med fargetoninger tilpasset låtene. For det meste rødt og blått. Noen ganger lilla.

Synger fantastisk



Det blide bandet han har med seg, som passende nok introduseres midt i «Die For You», er stuet bort i den ene halvdelen av scenen.

REISER MED RIGG: The Weeknd, her på Bonnaroo-festivalen i Manchester 11. juni. Foto: AP

Som om de prøver å komme seg fortest mulig av når greia er ferdig.

Helgepappa sjøl, The Weeknd, synger selvsagt upåklagelig. Både når han faktisk bruker mikrofonen, og når tapen bak bidrar til å bygge ut stemmen, legge inn Future og Ty Dolla $ign eller til slutt synge refrenget for ham på «Secrets».

HØYT OPPE: The Weeknd på Coachella-festivalen i California 15. april. Foto: AP

27-åringen er en overutviklet og sjokkerende imponerende Michael Jackson-imitator vokalt. Både de høyeste falsettene, tempoet og fraseringen er imponerende, Derimot er han ikke i nærheten av Jackson som danser eller showmann.

Skremt



Han ser mest av alt ut som en skremt fyr med altfor stor dongerivest, som ikke helt vet hva han skal tro om denne suksessen som startet med at han ga bort musikken sin gratis. Og som prøver å gjøre det beste ut av at han er på en altfor stor scene.

Det hjelper ikke at den nordiske sommeren viser seg fra sin minst konsertvennlige side og lyser klart og mildt mot alle de mørke og mystiske animasjonene som åpenbart skal skape følelsen av noe intimt, klubbete og forførerisk.

NORGESVENN: The Weeknd har besøkt Norge flere ganger de siste årene. Her i Oslo Spektrum 19. februar. Foto: FRODE HANSEN

I stedet står og faller opplegget på en kar som har noen tidvis fantastiske, noen ganger for likelydende, låter som han klarer å gjenskape helt greit live. Og noen ganger ikke dét en gang.

De første låtene skaper riktignok en sinnssyk respons, og nesten-avsluttende «I Can Feel It Coming» med påfølgende «The Hills» klarer virkelig å løfte den fremdeles blå 22.45-himmelen og gjenskape det rusentusiasten og engangsliggfanatikeren faktisk kan gjøre.

Heteste på en stund



Publikumsresponsen er uansett sterkere enn på mange år på Bergenhus festning. Noe som sannsynligvis henger sammen med at The Weeknd også er den mest aktuelle og «på høyden» artisten som har vært her siden Kanye West og Rihanna var innom, hver for seg, i 2011

Begge de to klarte på sitt stjernevis å by på noe mer enn bare et show og en kul lysrigg.

Her var ikke en gang lysriggen særlig kul.

TOR MARTIN BØE