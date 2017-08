Konsertanmeldelse: Matoma, Findings Festival

Jovial jukebox.

KONSERT: Matoma

STED: Bislett Stadion, Oslo

PUBLIKUM: ca. 15.000

Tom «Matoma» Lagergren er smittende blid som alltid, men fingrene hans er livredde for å kjede publikummet sitt.

Det er som om han forsøker å knuse verdensrekorden i høyest antall låter i løpet av en time.

Gladlaksens opptreden på Magenta, den største av festivalens to scener, er mer en sonisk montasje enn et DJ-sett - et konsentrat av dropp og refrenger. Han roper mindre enn vanlig over låtene, men det virker som at han ennå ikke har fått med seg at saften smaker bedre når den vannes ut.

Fordelen med stadig å hoppe av i svingen på hver låt etter 20 sekunder er at det nesten ikke finnes et eneste kjedelig minutt i hans ganske nøyaktige tilmålte klokketime. Det oppstår en viss sjarm i all rotet her, med måten han inkorporerer små brekk med blant annet «Fresh Prince of Bel Air» og den virale saksofonen fra SunStroke Projects «Run Away».

Han åpner settet med sine egne «Fade Away» og «Party On The Westcoast», men har selvinnsikt nok til å skjønne at han ikke kan dirigere en fest med trop-house alene. Så han går inn i en sporadisk mitraljøse av klubb-hip hop og trap-EDM.

Fat Joe, Fatman Scoop, Lil Jon og DMX på den ene siden. Chainsmokers, Nicky Romero, Dillon Francis og Avicii på den andre.

Det dramaturgiske tekket, som egentlig er det som skiller en DJ fra en jukebox, er nesten totalt fraværende. Men publikum får nøyaktig det de vil ha og lader opp til å bli litt av en stekefest halvveis inn i settet.

Men de innlysende valgene av låter gir inntrykket av at han bare har laget en spilleliste av alle forespørslene han har fått av dritings klubbgjester i løpet av sin korte DJ-karriere.

Pluss på terningen for at han ikke spilte «Seven Nation Army».

SANDEEP SINGH