Konsertanmeldelse: Cezinando

KONSERT: Cezinando

STED: Bergenhus Festning

PUBLIKUM: ca. 15.000

Det er ikke ekstremt lenge siden han fikk «pekka pekka pekka» til å rime på «pule og drekka». Likevel virker det som om partyrapperen Cezinando er låst ned og glemt i 2017.

Konserten for det som må være hans nest største publikum (etter VG-listekonserten på Rådhusplassen i Oslo halvannen uke tilbake) går ikke lenger tilbake i katalogen hans enn til «€PA».

Altså låten han vant P3s Urørt med, og samtidig beviste at en Urørt-seier faktisk kan være en karriererakett.

I etterkant har han blant annet utmerket seg med Spellemann for tekst, den allerede nevnte tilstedeværelsen på den TV-sendte konserten fra Rådhusplassen , og ikke minst avslutningen av «Skam».

Man skal være rimelig kjipt skrudd sammen for ikke å la seg berøre av TV-øyeblikket der «Håper du har plass» ble selveste tilgivelseslåten for 2017.

I bergensk solskinn klarer Kristoffer Cezinando Karlsen ikke å skape like mye fest som lokale nasjonalskatter à la Vaular, men han bryter over i sjangeren samme Vaular aldri helt har fått til: Den voldsomme og allsangvennlige popballaden.

Eksentrikeren Cezinando formidler nå hjerteskjærende melankoli og hverdagsironi nesten like godt som tekstgeniet Michael Krohn.

I mellomtiden har han med seg den mest brummende magedryleren av en bass som har truffet Bergenhus festning siden engelskmenn og hollendere slåss utenfor her på slutten av 1600-tallet.

Scenen er for stor for et oppvarmingsnummer med tre personer uten backdrop og gjennomtenkt kameraproduksjon. Det jobber 21-åringen hardt med å folk til ignorere. Han står aldri stille i den lille halvtimen han bruker på å komme seg gjennom de beste låtene fra albumet «Barn av Europa» og siste singel «Vi er perfekt, men verden er ikke det».

Lyden er tidvis elendig, i alle fall bassomatisk overdøvende. Tildels reddes det av en ekstrem innlevelse, Cezinandos fascinerende skrulledans og vokal som kommer bedre frem enn i sin innspilte form.

For eksempel er «Fritidsaktiv» enda mer energisk, uten at de maniske behovene i teksten forsvinner. Allerede nevnte «€PA» vekker mer allsang og jubel enn «Botanisk Hage», men ingenting sitter så sterkt som «Håper du har plass». Her er det rundt regnet 15.000 som kan hele teksten.

Det er like fullt de odde håndbevegelsene som betoner de noe rare enderimene, de som virker som like deler dirigering, Aurora-kopiering og rykninger à la Thåstrøm som gjør Cezinando til den mest spennende pop-artisten akkurat nå.

Bare gi ham en mindre scene neste gang.

TOR MARTIN BØE